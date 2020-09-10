時力黨團：肉品邊境檢驗率僅4%　衛福部曾坦承無法負擔

▲時代力量黨團召開「萊劑標示，全面查驗」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文日前宣布將逐步開放美豬、美牛進口，時代力量立法院黨團10日再度召開記者會，表示現行的「肉品及相關產品」邊際檢驗率僅4%左右，且衛福部曾坦承現有人力無法負擔逐年上升的查驗能量，質疑未來若擴大開放美豬美牛進口，邊境恐難以負荷更高強度的查驗措施，呼籲政府應增加邊境查驗人員。

時代力量黨團10日上午召開「萊劑標示，全面查驗」記者會，並邀請台灣公務革新力量聯盟秘書長何昀峯、校園午餐搞非基共同發起人黃嘉琳共同出席，衛福部則連續3日受邀而未出席。

時代力量立委王婉諭表示，衛福部曾表示對美國豬肉、牛肉開放進口將採最嚴謹的100%邊境審查，但在其2016年公布的「食品安全政策白皮書」中也坦承，現有人力無法負擔逐年上升的查驗能量，且近三年邊境查驗的人力也並未提升，目前僅有81名。此外，「肉品及相關產品」的檢驗率更只有大約4%，質疑未來若擴大進口美豬美牛，邊境能否負荷更高強度的查驗措施。

王婉諭還指出，根據食藥署提供的市售抽查檢驗「肉品及其加工品」的查驗情形，一年僅查驗不到2000家次，且約有四分之一的家次不符規定，各縣市管理的正式人力更是不增反減，由去年的715人減至今年只剩下684人，還必須負責其他藥品、化妝品等管理業務。

王婉諭再說，若加上中央正式稽查的人力，總共也僅有767人，等同一人要服務台灣近3萬名民眾，工作份量相當繁重，因此針對邊境查驗與市售抽查業務，填補人力缺口的改善和規劃為何，衛福部應該清楚說明相關的配套機制。

陳椒華則表示，主管機關應該加以區隔「有無使用萊克多巴胺」，讓人民有充分的資訊可以做出真正的選擇，時代力量黨團反對開放內臟進口，也呼籲衛福部及農委會，無論是否開放美豬內臟進口，都應儘速就豬內臟部分，主動向國貿局申請增設貨品分類號列，才能做好邊境管制及數量統計工作，以利後續追蹤。

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