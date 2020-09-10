　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

時力黨團：肉品邊境檢驗率僅4%　衛福部曾坦承無法負擔

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼時代力量黨團召開「萊劑標示，全面查驗」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲時代力量黨團召開「萊劑標示，全面查驗」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文日前宣布將逐步開放美豬、美牛進口，時代力量立法院黨團10日再度召開記者會，表示現行的「肉品及相關產品」邊際檢驗率僅4%左右，且衛福部曾坦承現有人力無法負擔逐年上升的查驗能量，質疑未來若擴大開放美豬美牛進口，邊境恐難以負荷更高強度的查驗措施，呼籲政府應增加邊境查驗人員。

時代力量黨團10日上午召開「萊劑標示，全面查驗」記者會，並邀請台灣公務革新力量聯盟秘書長何昀峯、校園午餐搞非基共同發起人黃嘉琳共同出席，衛福部則連續3日受邀而未出席。

時代力量立委王婉諭表示，衛福部曾表示對美國豬肉、牛肉開放進口將採最嚴謹的100%邊境審查，但在其2016年公布的「食品安全政策白皮書」中也坦承，現有人力無法負擔逐年上升的查驗能量，且近三年邊境查驗的人力也並未提升，目前僅有81名。此外，「肉品及相關產品」的檢驗率更只有大約4%，質疑未來若擴大進口美豬美牛，邊境能否負荷更高強度的查驗措施。

王婉諭還指出，根據食藥署提供的市售抽查檢驗「肉品及其加工品」的查驗情形，一年僅查驗不到2000家次，且約有四分之一的家次不符規定，各縣市管理的正式人力更是不增反減，由去年的715人減至今年只剩下684人，還必須負責其他藥品、化妝品等管理業務。

王婉諭再說，若加上中央正式稽查的人力，總共也僅有767人，等同一人要服務台灣近3萬名民眾，工作份量相當繁重，因此針對邊境查驗與市售抽查業務，填補人力缺口的改善和規劃為何，衛福部應該清楚說明相關的配套機制。

陳椒華則表示，主管機關應該加以區隔「有無使用萊克多巴胺」，讓人民有充分的資訊可以做出真正的選擇，時代力量黨團反對開放內臟進口，也呼籲衛福部及農委會，無論是否開放美豬內臟進口，都應儘速就豬內臟部分，主動向國貿局申請增設貨品分類號列，才能做好邊境管制及數量統計工作，以利後續追蹤。

其他人也看了這些...

民進黨反對或開放美豬牛進口　柯建銘：都是基於國家利益
陳時中公布美豬瘦肉精容許值　政院：尊重支持衛福部決議
開放美豬「地方憂稽查人力經費不足」陳時中：提具體計畫向院爭取

更多熱門新聞...

誰會買到含瘦肉精美豬？　柯文哲：窮人
游盈隆：蔡英文蠻幹開放美豬　指責馬英九自己也一樣
侯友宜挺「瘦肉精零檢出公投」：政府執意進口萊豬就要嚴格把關

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
獨／王金平海峽論壇見全國政協主席　替綠營傳話「延續ECFA」
iPhone 12電信廣告藏玄機！發表日期意外曝光
超夯「168斷食法」恐致死！醫曝這3種人千萬別試
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

轟霸凌捷克不會得到尊重　外交部：依賴中國就是出賣自由

洗錢防制法導致記帳士「有責無權」　游錫堃允諾修法協助

國民黨黃國園黨部前主委于北辰遭免職　新任主委蔡忠誠：他很優秀

獨／王金平海峽論壇見全國政協主席　替綠營傳話「延續ECFA」

參選2022台北市長？連勝文用這10字表態了！

民進黨雲林縣黨部開槓「幸福城市敬陪末座」　縣府：收拾爛攤子

「反美豬」遍地開花！國民黨週六22縣市同步發動公投連署

時力黨團：肉品邊境檢驗率僅4%　衛福部曾坦承無法負擔

吳斯懷也發藏頭詩　呼籲連署反美豬暗酸丁允恭「噁男可悲」

誤會！丁允恭沒寫「偷吃猥瑣臉」　筆者急撇：我非文膽、也沒色膽

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

隋棠曝老公Tony是長髮控　3歲女兒Lucy剪「32cm長髮」原因超暖心

孕妻「誤空燒水壺」很自責：我好笨　GAI秒安慰「妳不笨，妳只是懷了柚柚」

三寶婦路中迴轉遭撞　驚喊：好恐怖！重機幹嘛騎那麼快？

《我的婆婆》Darren遭劉品言慫恿搶經營權　挖鼻屎講道理再吃下去...鍾欣凌氣炸!!!

小S許老三互指對方「料北仔」XD　《康熙》不會復活：失去才知道珍惜

轟霸凌捷克不會得到尊重　外交部：依賴中國就是出賣自由

洗錢防制法導致記帳士「有責無權」　游錫堃允諾修法協助

國民黨黃國園黨部前主委于北辰遭免職　新任主委蔡忠誠：他很優秀

獨／王金平海峽論壇見全國政協主席　替綠營傳話「延續ECFA」

參選2022台北市長？連勝文用這10字表態了！

民進黨雲林縣黨部開槓「幸福城市敬陪末座」　縣府：收拾爛攤子

「反美豬」遍地開花！國民黨週六22縣市同步發動公投連署

時力黨團：肉品邊境檢驗率僅4%　衛福部曾坦承無法負擔

吳斯懷也發藏頭詩　呼籲連署反美豬暗酸丁允恭「噁男可悲」

誤會！丁允恭沒寫「偷吃猥瑣臉」　筆者急撇：我非文膽、也沒色膽

黃偉哲兌現承諾加碼辦理「將軍火」音樂節　今先公布許願卡司

中共黨媒：台灣與大陸脫鉤是自殺　根本無法承受經濟「巨痛」

2隻瓦斯汪當門神！「肉身刻字」生意變更旺　背後原因超爆笑

宜蘭橋改建工程9月13至16日封閉交管　請用路人改走替代道路

北京違規將付出一定代價！日防衛相首下重話：中國已對日造成威脅

賽琳娜性感胸衣造型「快掉出來」　未精修影片釋出更火辣

「風乾陽台」剩骨骸！大學生睽違8個月返宿舍　見寵物龜淚崩

快訊／日本政府定於6日選出新言相

歐洲商會與成大、沙崙聯盟簽署合作備忘錄　黃偉哲：共同促進城市永續發展

雲林北港居家檢疫男趴趴造　加重增罰10萬元原因曝光

總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

政治熱門新聞

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

傳共軍上午包圍東沙　國防部說明

共軍SU-30、殲10再闖我西南空域

焦糖哥哥轟丁允恭：亂幹害到民進黨

獨／美國務院次卿克拉奇17日訪台　代表川普主持台美經濟對話

王定宇打臉葉毓蘭：蔣介石黃金早花光

丁允恭結局曝　陳揮文：陳菊原諒

局長室桌子　王淺秋直播譙丁允恭

賴品妤直播開嗆時代力量：為何要對兩個不是黨員的人發聲明

丁允恭曾是他助理！沈富雄：為「色」栽在自己手中

陳菊頒丁允恭勳章　他：我沒砲房難怪得不到

蘇貞昌稱丁允恭好可惜　他酸：女兒遇到也覺得可惜？

北市貴族幼兒園逼吃嘔吐物、拿棍狂毆

跟民進黨要艱困選區選立委？ PTT釣出呱吉親自回應

更多熱門

相關新聞

吳斯懷藏頭詩暗酸丁允恭「噁男可悲」

吳斯懷藏頭詩暗酸丁允恭「噁男可悲」

國民黨臉書為呼籲民眾連署拒絕瘦肉精美豬，及諷刺9日驚傳醜聞的前總統府發人丁允恭，才用藏頭詩表示「先別管丁允恭 快來連署」，沒想到立委吳斯懷10日再祭同樣方式發文，暗酸「美豬可畏 噁男可悲」。

美豬牛進口成定局 有望促成台北BTA？

美豬牛進口成定局 有望促成台北BTA？

邱顯智妻嗆賴品妤　王婉諭不認同

邱顯智妻嗆賴品妤　王婉諭不認同

幕後／王金平變幫馬英九「九二」背書　想拖蔡英文下水

幕後／王金平變幫馬英九「九二」背書　想拖蔡英文下水

曾文學駁入贅說：退黨無關戀情

曾文學駁入贅說：退黨無關戀情

關鍵字：

美豬美牛蔡英文時代力量王婉諭陳椒華

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

「168斷食法」營養師證實：真的有效！6點跟著做…剷肉刮油狂瘦

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

名牌包送洗「老闆幫鍍膜」悲劇了！

即／屏東恐怖分屍　路人遭輾「遺體破碎」

高中男爆性侵女同學2年　竟拍照炫耀

張柏芝失誤洩漏！兒子IG曝光「自拍激似謝霆鋒」

星光2歌手「戶頭窮到剩3000」！街頭賣藝被羞辱

女大生跳樓遺體超完整！殯葬業者解衣愣住了

阿嬤沒口罩被司機趕！陳凱倫轟：道德良心？

男高生「仗勢脅迫」性侵女同學2年　父親職業曝

醜大叔單身41年沒人愛！用3招「1年爽泡300美女

台中飯店雙屍案！2男倒臥房內已屍僵

女子喝酒遭性侵　竟遭愛人背叛

在家穿鞋被眼鏡蛇咬…男嚇奔出門

更多

最夯影音

更多
煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆
總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面