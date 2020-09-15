否認王金平當蔡英文密使　李乾龍還原海峽論壇時間軸

▲國民黨祕書長李乾龍 。（資料照／記者洪靖宜攝）



記者蔡文鈴／台北報導

前立法院長王金平率團出席海峽論壇卻遭大陸官媒稱「這人來求和」，在國內的反彈聲浪下，國民黨14日開記者會宣布不以政黨形式參加，而外傳王金平原本是要擔任總統蔡英文的密使傳話，對此，國民黨秘書長李乾龍否認傳聞，強調邀請王金平擔任團長前，並不知道他跟蔡英文見過面。

李乾龍接受廣播節目表示，這次國民黨參加海峽論壇主要是為了和緩兩岸的局勢，不管是在疫情、經貿方面，為兩岸搭起善意的橋梁。

外傳王金平率團參加海峽論壇是要擔任蔡英文的密使一事，李乾龍說，王金平當時從他的口袋拿出一本小冊子，有筆記8月14日去見蔡英文，「這個是我們找他當團長之前的事情」，是關心兩岸經貿、疫情的問題，才去見蔡英文，而黨內也是在8月14日之後才請他擔任海峽論壇的團長。

對於央視主持人李紅的求和說引發國內反彈聲浪，李乾龍指出，有一直在等對方道歉，但卻沒有等到，認為雙方的關係並不對等，且對王金平也非常不尊重，所以14日就決定不會出席海峽論壇。

另外，李乾龍強調，國民黨已經表明不以政黨形式參加，也不鼓勵黨員個別去，這次前代理主席林榮德是以台商個人身份出席海峽論壇，並不代表國民黨。

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