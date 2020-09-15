海峽論壇破局！柯文哲「證明兩岸沒互信」：別忘記一戰怎麼發生的





▲柯文哲。（圖／記者徐文彬攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲15日下午出席東森購物直播，一同推廣台北心好茶。被問到關於海峽論壇破局一事，柯文哲受訪時回應，這證明兩岸互信很差，出事就破局，別忘記第一次世界大戰怎麼發生的，就是小問題越捲越大，所以他還是主張兩岸之間要有一定程度的交流，防止擦槍走火，不然沒互信「坦白講滿危險的。」

針對王金平確定不去海峽論壇，如柯文哲所料真的破局，柯文哲15日受訪時表示，這證明兩岸之間互信很差，這有幾個可能，「大陸那個電視台講那一句話⋯人家說再看一個月，主播從電視上消失就代表⋯」不過大陸中央電視台應該不會亂講，只能說證明了兩岸之間目前沒有互信。

柯文哲強調，這就是他為什麼主張一個程度上的交流，就是防止擦槍走火，不要忘記第一次世界大戰是如何發生的，就是小問題越捲越大，台海、南海目前是世上整個國際局勢很危險的地方，如果兩邊沒互信交流，坦白講滿危險的，所以王金平這事情不論中國大陸有意無意，一但出事就破局，特別是現在這麼緊張，完全沒聯絡管道轉懷地方滿危險的。

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