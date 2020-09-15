周錫瑋願參加海峽論壇　李正皓：這就是江啟臣決策只做一半的結果

▲周錫瑋、江啟臣。（圖／記者周宸亘攝、記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對前台北縣長周錫瑋表態願意參加海峽論壇，並嗆民進黨不敢參加等事，名嘴李正皓15日下午批評，國民黨不派團出席海峽論壇卻不敢禁止黨員出席，這就是國民黨主席江啟臣的領保風格，「遇事優柔寡斷、決策只做一半」。

國民黨14日取消前立法院長王金平率團赴海峽論壇，但僅宣稱不以政黨形式參加，而未限制以個人名義出席。因此，周錫瑋在臉書表態，「大家應都去參加海峽論壇」，他就願意去，且願意談ECFA，「我沒有任何公職官職，我只是個老百姓，國民黨小小的黨員，但我願意過去對岸談，你要不要談？台灣人民的心聲全都要ECFA能夠續約，你要不要談？我願意去談」。

「國民黨是從專制走向民主，民進黨是從民主走向專制。」周錫瑋批評，民進黨網軍非常強，到處抹黑人，他相信今天講完這些話後，民進黨一定用網軍「抹紅」他，但他不怕，「因為我站在和平目標去追求，我站在台灣民主的目標去追求，我站在捍衛所有老百姓、真正的法治跟自有、民主去講話」。

周錫瑋也嗆，民進黨不敢參加，「我不怕，我就期待你來抹紅我、罵我、羞辱我，因為我不在乎」。

對於周錫瑋的言論，李正皓批評，這就是國民黨不派團出席海峽論壇，但卻不敢禁止黨員出席時，必然會有的狀況，「遇事優柔寡斷、決策只做一半」，這就是江啟臣的領導風格。

李正皓認為，「未來一定會有更多的周錫瑋們表態，而國民黨則會繼續失血。何時能止血？等血流乾之後吧」。

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