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國民黨缺席海峽論壇　他直言「大輸的決定」...斷了跟民進黨的差別性

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▲▼ 2019海峽論壇。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲國民黨代表團上屆海峽論壇由副主席曾永權率團參加。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者魏有德／上海報導

福建海峽論壇被北京視為重要的兩岸交流平台，過去從未缺席的國民黨代表團，今年因為央視主播的「求和說」決定缺席，雖未制止黨員以個人名義出席論壇，仍造成影響。對此，上海市台協副會長蔡世明直言，國民黨這個決定，直接斷了跟民進黨最大差別性，也就是「可以跟大陸交流的特殊性」。他更直言，國民黨缺席海峽論壇的決定是大輸。

▲▼王金平 海峽論壇。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨前副主席王金平確定不出席海峽論壇。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨原定由前副主席王金平率團參加本屆海峽論壇，受到央視主播李紅的「這人來求和」說法影響，在兩岸輿論發酵，最終導致國民黨宣布不以政黨組團形式參加海峽論壇，王金平也跟隨黨意不出席。

雖然國民黨不組團，卻沒有禁止黨員以個人名義參加論壇，因此，國民黨前代理主席林榮德原計劃以台商身份參加海峽論壇，不過，林榮德今（15）日改口，「因配合國民黨的政策及事業繁忙」，取消參加海峽論壇。

▲▼ 海峽論壇,塗鴉大賽。（圖／記者李思嫺攝）

▲海峽論壇定位為兩岸基層與民間交流的指標性活動。（圖／ETtoday資料圖）

據了解，疫情過後的海峽論壇，是大陸台商對於兩岸關係及互動的觀察指標，蔡世明向《ETtoday新聞雲》表示，在防疫措施上，這次海論給予參加的台灣民眾開綠燈，從台灣到廈門只要三天隔離，用核酸檢測代替隔離期，「假使這次成功，後續商務往來是否可以縮短隔離期，隔離政策是否可以緩解，極具觀察意義。」

另一項觀察重點，蔡世明提到，兩岸太長時間沒交流，後疫情時期，大型論壇的舉辦對，對兩岸之間目前存在的敵意升高會否有所緩解或改善，再加上除ECFA外，其他的交流互動怎麼走？都是是重要的觀察點。

此前，對於王金平的率團資格，大陸地區的國民黨代表曾經對於他的身份及政黨色彩有質疑，但是王金平擔任過國民黨副主席，後來還是給予支持，期待他來交流。不過，疫情後的這場論壇，國民黨確定缺席。

▲▼國民黨中央說明「海峽論壇」爭議 國民黨文傳會主委王育敏。（圖／記者屠惠剛攝）

▲ 國民黨文傳會主委王育敏。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所執行所長包承柯表示，今年的海峽論壇和民間的關注都不一樣，真的很遺憾，「王金平先生決定不來，兩岸失去溝通、化解誤解的機會。」他進一步指出，兩岸未來民間交流不會停，依照目前氛圍，還是會讓人有不確定感，「台海之間還是需要一個溝通管道。」

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