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北市勞檢夜襲「5家銀行」違法加班　中小企業信保基金也上榜　

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▲▼台北市議員徐立信（左）、北市府勞動局局長陳信瑜（右）出席「銀行業專案勞檢記者會」。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議員徐立信（左）、北市府勞動局局長陳信瑜（右）出席「銀行業專案勞檢記者會」。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市勞動局15日公布金融專案勞檢結果，初步判定本次抽查的6家金融機構皆涉有違法樣態，分別包括未依法核實給付加班費、未依法排定足夠之例假日、出勤紀錄未核實記載，未依法通報備查或核備程序等各項違規缺失。對此，勞動局長陳信瑜呼籲，勞工在這段時間一定要多多採證，相關違法事項一定會從寬認定。

北市勞動局15日召開「銀行業專案勞檢」記者會，邀請北市議員徐立信、全國金融業工會聯合總會及相關工會代表與會。陳信瑜表示，自5月份以來，陸續接獲徐立信及全國金融業工會聯合總會陳情，因趕辦紓困貸款業務，銀行員超時工作嚴重、未拿到足額加班費，且勞動部日前公布函釋，辦理紓困貸款，可視為「事變」原因，得使勞工加班時數或例假出勤不受法令限制，讓銀行員的勞動條件令人憂心。

▲▼台北市議員徐立信（左）、北市府勞動局局長陳信瑜（右）出席「銀行業專案勞檢記者會」。（圖／記者袁茵攝）

陳信瑜提到，她親自帶隊進行突擊式夜間勞檢，並結果被點名的5家銀行和1家保證基金等6家金融機構，皆通通違法，甚至看到全員的在加班的情況，「也讓我開了眼界。」日後將依法定程序請業者陳述意見後，進行裁罰處分審查作業，如確認違法事實，將可分別處新台幣2萬至100萬元罰鍰。

關於涉有違法的金融機構，分別為台灣銀行、富邦銀行、凱基銀行、元大銀行、渣打銀行和財團法人中小企業信用保證基金，涉違法態樣狀況各家機構皆不同，包括「未足額給付平日加班費」、「未足額給付休息日出勤工資」、「未核實記載出勤時間至分鐘」、「辦理紓困使勞工平日加班，未於期限通報工會備查」、「辦理紓困使勞工休息日加班，未於期限通報勞動局核備」等。

徐立信表示，他接獲檢舉案是希望不僅要落實健全金融法治環境，還要讓勞工受法律保障權利得以彰顯，感謝北市勞動局發掘問題、解決問題，金融界不該擔任偽造文書角色，只為了規避政府法令，即使金融界碰到紓困期間，也應該給勞工因有報償。

▲▼北市勞動局召開「銀行業專案勞檢記者會」。（圖／記者袁茵攝）

全國金融業工會聯合總會秘書長韓世賢提及，有金融界勞工主動跟北市府檢舉這段時間「被操翻」，據了解第一是超時工作，甚至超過了幾本8小時加上4小時加班的12小時，第二是勞基法規定一個月加班只能加46小時，但單月就超過46小時，第三是女性勞工不得夜間10點到早上6點加班，但仍有女性勞工10點後還留下來工作，以及政府強調一例一休，但為了紓困業務，連週日都把別人抓來加班。

陳信瑜說，本次檢查還發現有勞工單月加班時數達61.5小時，特別提醒銀行業者應依《職業安全衛生法》第6條規定及職業安全衛生設施規則之「過勞預防條款」，應妥善規劃採取必要安全措施，必要時請醫師健康指導，適時調整或縮短工作時間，預防銀行員過勞憾事發生。

陳信瑜也向勞工喊話，這段紓困期間要多多採證，不論是向資方提出相關過勞問題，也要不斷採證，因為要做認證有一定困難，但如果把證據都保留下來，相關違法事項一定會從寬認定。紓困期間很多勞工為了趕幾個小時，已經付出很大的身體成本，然而資方卻沒顧慮這點，只認為加班費給一給，結果加班費沒有核實申報，且此狀況在檢查中全部中獎，甚至被要求打卡後繼續加班。

最後，陳信瑜鄭重呼籲，為協助國人度過經濟難關，背後由許多銀行員犧牲假期並加班辛苦支撐，自9月份開始又需要辦理「紓困3.0」業務，各銀行業者配合政府政策的同時，除了「拚紓困」，也要「護勞權」，勞工更要「顧健康」，共同度過疫情危機。

被問到除了這6家金融機構涉嫌違法，然而總共有30幾家金融機構在辦理紓困業務，其他勞工若有加班過勞情況該如何反應？陳信瑜表示，他們對於具體檢舉就一定優先查，且有些金融機構是複查，像這次6家當中有1家銀行就要被罰第3次，有些是複查，有些是檢舉，其他金融機構還有勞檢員正在持續查，甚至做資料調閱。

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