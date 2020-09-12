昆山金融改革試驗區揭牌　力爭5年內成兩岸特色合作示範

▲江蘇昆山舉行金融改革試驗區揭牌儀式。（圖／昆山市台辦提供）

記者魏有德／上海報導

江蘇昆山昨（11）日舉行《江蘇省昆山市建設金融支援深化兩岸產業合作改革創新試驗區總體方案》（下稱《方案》）發表記者會及金融改革試驗區揭牌儀式。按《方案》規劃，昆山將在5年內推動金融創新合作突破，打造具有兩岸特色的重要金融合作區域，以推動台企轉型升級、提高競爭力和企業抗風險等新機制。

▲昆山是大陸台商投資最密集、兩岸經貿文化交流最頻繁的地區之一。（圖／CFP）

昆山於2013年經大陸國務院同意設立深化兩岸產業合作試驗區（簡稱昆山試驗區）後，已先後召開七次部省際聯席會議，賦予昆山37條金融先行先試政策，其中，台資企業集團內部人民幣跨境雙向借款業務試點，突破人民幣外債投注差發生額管理的限制，使台企貸款規模增大，並降低財務成本。

此外，彰銀、富邦華一及兆豐等3家台資銀行落戶昆山，彰銀昆山分行是獲得首張大陸營業執照的台資銀行，也是大陸落實ECFA早收清單中第一批獲准全面經營人民幣的台資銀行，以此為基礎，昆山已經在台企集團內部人民幣跨境雙向借款等業務擁有良好成效及豐富經驗。

依據最新釋出的《方案》顯示，昆山金融改革試驗區將以兩岸金融創新合作為主軸，突出昆山對台合作和開放型經濟發展優勢，擴大對台金融業開放，加強兩岸金融人才交流，提升昆山在兩岸金融改革創新中的影響力。

▲昆山以台資台企為主的實體經濟發達，龍頭企業多，產業聚集性強。（圖／CFP）

據悉，昆山將力爭5年內在兩岸金融創新合作方面取得重要突破，打造主體多元、業態豐富、功能完備、運行高效的現代金融體系，建立起與地方開放型經濟相適應、特色鮮明、功能齊備的具有兩岸特色的重要金融合作區域，在推動台資企業轉型升級、培育發展新動能、提高產業競爭力和企業抗風險能力等領域構建新機制、探索新模式，為全域性金融改革提供經驗借鑒。

昆山市委書記吳新明表示，要全面細化落實昆山金改區25條措施，突出對台合作優勢，擴大對台金融業開放，推動兩岸金融合作、金融服務實體經濟、深化外匯管理改革等方面進行創新實踐，形成金融合作「昆山示範」。

昆山是大陸台商投資最密集、兩岸經貿文化交流最頻繁的地區之一。截至2019年底，昆山累計批准台資項目5196個，投資總額超過620億美元，註冊資本319億美元。台資經濟貢獻昆山地區生產總值約30%，工業總產值的50%，利用外資的60%及進出口總額的70%。

