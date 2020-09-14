快訊／前代理主席林榮德赴海峽論壇　國民黨：黨員可用「個人身份」

記者徐政璿／台北報導

前立法院長王金平將率團赴廈門參加海峽論壇，遭指「求和」引發國民黨內強烈不滿。國民黨主席江啟臣要求當事人道歉，但至今並未獲得回應，江啟臣與王金平有「高度共識」決定取消出席，向陸方表達抗議。國民黨16時30分召開記者會，文傳會主委王育敏表示，國民黨將不以政黨形式出席。

至於傳出將改派前代理主席林榮德，王育敏澄清，黨的立場就是不去，海峽論壇已施行12年，黨員可以用「個人身份」出席。

王金平14日下午受訪表示，「中央決定去，我就去，決定不去，我就不去。」對於媒體追問會以個人名義去嗎？王金平回應，「不會不會，我老早明確跟黨中央講，如果黨說不去，那我就不去！」

王金平強調，「我的立場是黨來請我擔任團長，黨要去我就跟著黨意識走，黨不去我就不去。」

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