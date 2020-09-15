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楊蕙如爆柯文哲賴帳、拒接電話　「我還有滿滿的料當禮物送你」

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▲▼楊蕙如爆料柯文哲賴帳不付款。（圖／翻攝自Facebook／楊蕙如）

▲楊蕙如爆料柯文哲賴帳不付款。（圖／翻攝自Facebook／楊蕙如）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲愛將、台北農產公司董事長機要董德堉，傳出對柯文哲切割感到心寒，近期請辭北農職務，卻也意外牽扯楊蕙如。對此，楊蕙如加碼爆料，柯文哲賴帳不付款，還拒接電話裝死，「你可以繼續做你選總統的春秋大夢，反正我還有滿滿的料等著當作禮物送給你」。

有媒體報導，董德堉曾在2014年柯文哲競選期間舉辦萬人健走，當時活動承包給被柯文哲列為黑名單的楊蕙如，花掉800萬，令柯文哲不滿，董德堉曾請辭離開團隊。

對於董德堉請辭北農職務而再度被捲入，楊蕙如15日深夜在臉書怒轟，「幹！雖說我原本講過一個月懶得罵垃圾檳榔柯，但是檳榔柯陣營內鬥牽扯我幹嘛？再說一次，2014健走活動，在我的認知和公司帳裡面，柯陣營一毛錢都沒有出！柯陣營一毛錢都沒有出！一毛錢都沒有出！只有出舞台表演人員，如果有所謂八百萬元的支出，請柯文哲去查是誰請款的，誰請款就是誰污走這筆錢的，請這些真正的政治蟑螂不要再賴在我身上！」

楊蕙如表示，當初大家說好收支由報名費支出，萬一不足再募款支應，一開始估算收支，紀政那邊要動員1萬人到2萬人，最後送來的名單只有53人，她這邊估計網路報名8千至1萬人，最後收單超過1萬，加上宣傳以後的總部現場報名1千餘人，中間落差的費用就是紀政的希望基金會估算的報名人數和製作紀念品中間的落差。

楊蕙如指出，活動當天人潮擠爆木柵線，一堆人包含柯文哲妻子陳佩琪都來向她道謝、活動很成功，她問相關人員希望基金會報名人數落差多訂的剩下的1百多萬紀念品怎麼處理？「他們（包含紀政、張益贍、董德堉）說不用擔心，募款或是總部出都可以」。

楊蕙如提到，來得及取消的紀念品訂單都取消了，來不及的1百多箱紀念品，有些選後被支持者或是總部工作人員索取走，絕大多數都送到台北市長辦公室說要對賬，1百多萬剩餘紀念品的發票開過去結果賴帳不付款，重點是發票一開始還扣住幾個月不還，那1百多箱紀念品也從來沒有歸還過。

楊蕙如想問，1百多箱沒有付錢的紀念品扣著不還算什麼？那些都是別人公司付錢製作的；想請問台北市市長室和社會局，多次活動包含搶紀念品發不夠的那次重陽敬老活動，拿去發的那些毛巾背包等等物品有付過錢嗎？付給誰了？「沒有付錢不歸還的物品，叫做侵佔。說好要付錢事後沒付的就是詐欺背信。」柯文哲陣營從未付過任何一筆關於健走的費用，「整天造謠說的8百萬叫做公然侮辱或是毀謗！」

▲▼2020「剛柔並濟大未來」論壇,台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

對於為什麼現在才談這些，楊蕙如表示，本來是要等到柯文哲選總統再來提告爆料，大家可能很難想像這種忍耐好幾年的心情，「一開始是恨，後來反而超脫成快樂。我手上扣著柯陣營超多秘密，若他要選總統，無聊就來爆一些多麼的開心。」

楊蕙如說明爆料的三點原因，一、柯文哲看起來好像被台灣人看破手腳了，總統無望了；二、不想被董德堉、張益贍這些柯陣營內鬥再來牽扯消費；三、「我手上的料真的太多了，也真的不差這一條！以後萬一檳榔柯還要繼續選舉也多的是料可以爆。」

楊蕙如要求，柯文哲與台北市政府市長室歸還1百多箱沒有付錢的紀念品，「因為你們沒有付帳，所以到目前為止都是我個人付款的狀態，而且就算你們現在要付錢我也不想收了，因為這些東西我打算拿來燒，在鬼月送諸位安心上路。對了，你們重作給我我也不收，我只要之前那1百多箱被侵佔，價值至少1百多萬的物資」。

楊蕙如指出，如果不是政治蟑螂，怎麼會拿沒付錢的紀念品去發？「柯文哲，我多少次打電話給你，傳訊息說要跟你對帳，跟相關人員對質，你不是不接電話就是裝死。現在我再公開問你一次，選舉健走活動你付了多少錢？付給誰？你用什麼名目和理由佔走了1百多箱物資紀念品拿去給你個人到處發送還有市府出包的活動使用？」

楊蕙如提到，2018年的選舉活動付了多少錢、辦了多少沒人去的活動，還要蹭去夜市蹭人氣，「柯憐吶，那些錢才是真正被選舉政治蟑螂撈走啦！你欠我很多公開的道歉，不想道歉的話來對質對賬也可以！要法院見我也準備好了」。

楊蕙如還說，「你可以繼續做你選總統的春秋大夢，反正我還有滿滿的料等著當作禮物送給你。記得下次要參選登記，要早點出發，台北市的交通被你搞得這麼差，太慢出發還會登記遲到，然後賴給你媽媽！」、「對了2014年選舉最後一個月的帳為什麼不公開上網要不要說一下？」、「歡迎檳榔柯隨時來公開對帳或是對質」

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