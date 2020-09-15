撕「4％黨」標籤！民眾黨推「TPP NEWS」新聞台搶聲量

▲民眾黨仿造新聞台自推「TPPNEWS」，宣傳民眾黨政見。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨2020年大選挾158萬政黨票成功進軍國會，但接著迎來的卻是選舉連敗，從鄉長、區長到高雄市長補選，民眾黨一路連敗，連主席柯文哲都拿4％得票率自嘲。為撕下「4％黨」標籤，民眾黨重整空戰策略推出「TPPNEWS」新聞台，主打「自己的新聞自己播」，全力宣傳自家政見與委員問政。

「TPPNEWS」由前主播、現任民眾黨公關長吳怡萱重操舊業，以新聞節目方式播報自製內容，首集就談到嚴肅的美豬進口議題，除了有委員問政精華外，黨發言人楊寶楨、蔡峻維還特地南下訪問豬農，傳遞基層心聲。

除了「TPPNEWS」之外，民眾黨也將推出「民眾交朋友」單元，藉由和之前的參選人以及各地方服務處合作，以行腳式節目來呈現；民眾黨文宣部主任柯昱安表示，「現在各地服務處會舉辦座談會，文宣部也進一步前進地方、結合地方資源，將深耕地方的事項，以及關注的議題做包裝行銷，讓民眾更了解民眾黨的動向」。

民眾黨主席柯文哲則說，政黨是文化的傳道者，要有管道讓人家知道，但是走傳統媒體的費用太高，「所以應該要透過社群網路，像是YT、FB、LINE或IG，把理念傳遞出去」。

柯文哲強調，要建立自己的官方頻道，能說明民眾黨的立場，或是澄清假消息，同時要符合社群媒體受眾的習慣，不能過於正經八百；文宣部要轉變成自媒體編輯部，觀摩其他網路頻道的作法，來嘗試不同的影片企劃。

對於黨員曾反應不夠即時掌握民眾黨的動態，或是黨部、黨團努力做的事情沒有足夠的曝光度，民眾黨文宣部正積極推出新企劃做宣傳，期望和黨員跟支持者有更密切的互動，也能藉此和異溫層對話，吸引更多新的支持者。