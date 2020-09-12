陳時中拔三箭選2022北市　柯文哲：健保調漲沒這麼容易

▲柯文哲、黃珊珊出席2020西門商圈「友善享樂祭」第七屆Cosplay決戰西門町 。（圖／記者張一中攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨立委蔣萬安已表態參選2022台北市長，目前綠營聲勢最高的當屬衛福部長陳時中，但他表示現在沒有想法，且身上還有三支箭，「箭箭要害」，不曉得能不能度過。對此，台北市長柯文哲說，健保問題涉及漲價，明年1月之前沒有辦法解決；此外，選舉都是在最後半年，在這之前就大家去準備就好。

陳時中表示，現在面對的三支箭，疫情、食安、健保，每一支都要做好，且挺過之後也不代表一定要選，但可以確定挺過之後會很開心的時候。

對此，柯文哲表示，以他的專業，健保的問題明年1月之前沒有辦法解決，「那涉及要漲價，沒那麼容易，那不是幾個月可以解決的」，健保的準備金快要用完了，要怎麼調整沒那麼容易。

媒體追問，若陳時中挺過的話，是否2022台北市長選舉會更有勝算？柯文哲說，選舉都是在最後半年，在這之前就大家去準備就好。

另外，民進黨議員高嘉瑜日前拱林右昌參選台北市長，柯文哲說，自己還想推薦高嘉瑜去選基隆市長。柯說，林右昌是現任基隆市長，移動戶籍的話基隆市長就會被取消，這很大的問題。

但若不考慮戶籍，柯文哲也說，林右昌確實是人才。至於和自家的副市長黃珊珊相比，柯說，通常選舉都是選前半年才會進入真正的評比階段，在之前都事先準備而已，所以還早。