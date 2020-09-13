北市68對「牽手超過半世紀」夫妻　柯文哲：希望能鼓勵年輕人結婚

記者袁茵／台北報導

為傳達營造世代共同經營美好家庭生活的理念，強化幸福世代傳承精神，台北市政府13日在晶華酒店辦理金婚表揚活動，由台北市長柯文哲表揚總共68對牽手超過半世紀的金婚夫妻，現場洋溢幸福溫馨氛圍。柯文哲致詞時提到，希望能夠透過這些夫妻，來讓年輕人勇敢結婚。

柯文哲13日表示，今年台北市有68對攜手走過50年以上的夫妻，這段生活中一定有快樂的時光，也有痛苦時光，一起攜手走過50年，是值得慶祝的。

▲台北市長柯文哲出席「北市109年金婚表揚」 活動。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲提及，台灣面臨少子化問題，現在年輕人不結婚的越來越多，這是一個大問題，希望透過這種表揚活動，傳達給社會幸福能量，創造幸福城市基礎，「這需要大家的成功案例來說服年輕人共組家庭。」

柯文哲說，除了金婚以外，70週年叫白金婚，75週年叫鑽石婚，他想一想覺得結婚75年實在不簡單，這要活到快100歲，所以未來應該要特別表揚鑽石婚，也希望透過這些幸福美滿範例，給年輕人一些鼓勵，讓他們去結婚。

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