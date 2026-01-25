　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

霍諾德徒手攀101「最近觀賞點」在這！　交通管制一次看

▲攀岩家艾力克斯霍諾德，將挑戰徒手攀登「台北101」。（圖／Netflix提供）

▲攀岩家艾力克斯霍諾德，將挑戰徒手攀登「台北101」。（圖／Netflix提供）

記者張靖榕／綜合報導

美國知名攀岩家霍諾德（Alex Honnold）將於台灣時間今（25日）上午9點，展開徒手攀登台北101的極限挑戰，全程不使用任何繩索或安全防護裝備，攀登高度達508公尺。這場挑戰被視為史上罕見的都市徒手攀登行動，備受國際關注。

Netflix全球直播　節目長度約2小時

[廣告]請繼續往下閱讀...

本次攀登行動將由Netflix進行全球獨家直播，節目名稱為《赤手獨攀台北101》，預計直播時間約2小時，透過貼身鏡頭完整捕捉霍諾德攀爬過程中的細節與驚險瞬間。《ETtoday新媒體》也將同步進行全程直播，讓台灣觀眾即時見證挑戰全程。

觀景台與現場轉播　多元方式觀看挑戰

台北101觀景台將於上午10點開始營業，民眾可購票登上89樓觀景台觀賞霍諾德攀登過程。不過，需留意購票與排隊時間，建議事先購買可選擇入場時段的預購票或快速通關票，以免錯過精彩畫面。另因現場架設攝影器材，觀景台內可能難以隔著玻璃近距離清楚目睹攀登細節。

此外，台北101對面的信義廣場已架設大型戶外螢幕，將免費實況轉播全程，適合想感受現場氣氛的民眾前往觀看。

遠端觀看選擇　象山鏡頭與指定觀賞點

無法到場的民眾，也可透過YouTube搜尋「台北觀光即時影像」，利用象山鏡頭遠眺攀登過程。若想親臨現場仰望，可前往「松智路與信義路交叉口」（台北101東南側）觀看，但須注意勿進入交通與行人管制區域。

交通管制時間　101周邊25日清晨起封路

為配合活動安全與轉播需求，台北101周邊將實施大規模交通管制。管制時間為1月25日（日）上午7時至11時。

其中，松智路（松廉路至信義路）將全線雙向封閉；信義路五段部分西向車道也將封閉，並規劃松壽路、市府路、松仁路、莊敬路等替代動線供改道使用。

停車與行人動線調整　部分出入口關閉

活動期間，信義廣場停車場丙梯出入口自1月14日至1月24日（雨備日1月25日）每日7時至17時關閉；台北101停車場松智路出口暫停使用，車輛須改由市府路出口駛出。

行人方面，松智路、信義廣場周邊人行道將分階段封閉，僅保留特定通道供進出辦公大樓與市府路方向通行，民眾須依現場指引改道。

公車改道與YouBike暫停　籲多搭大眾運輸

1月25日上午7時至11時，多條公車路線將配合活動進行改道，包括28、46、66、藍5、市民小巴7、基隆路幹線、台北觀光紅線及669等路線，實際行駛路線依公告調整。

此外，信義廣場周邊YouBike站點將於1月21日至1月24日（雨備日1月25日）上午9時至13時暫停服務；信義廣場狗活動區亦於1月14日至1月24日每日7時至17時關閉。

人潮眾多　主辦單位籲提早到場、輕裝行動

主辦單位提醒，活動當天預估將有約2至3千人聚集現場，建議有意親臨觀看的民眾提早出門佔位，並盡量輕裝出行，避免推擠造成不便，同時配合現場交通與安全管制措施。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 3 7945 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
霍諾德今早徒手攀台北101　「關鍵裝備」揭密
-20度酷寒襲美！18州緊急狀態「近萬航班取消」
霍諾德今早再戰101　氣象署估「降雨機率」：塔頂低溫14度
搶看霍諾德！外國極限玩家疑闖遠雄卡位　「塔尖VIP視角」照曝
溼答答！　冷氣團要來了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

探12℃！　2波冷空氣接力

屏科大研發「自駕接駁車」半年內上路　學者：校內載客還會導覽

天蠍錢將入袋、雙子貴人幫！　12星座最新運勢

霍諾德今早再戰101　氣象署估「降雨機率20%」：塔頂低溫14度

霍諾德徒手攀101「最近觀賞點」在這！　交通管制一次看

霍諾德攀101「指力要多1.3倍」　物理老師揭難度：挑戰極限意志力

霍諾德徒手攀台北101　「關鍵裝備」揭密

溼答答！　冷氣團要來了

快訊／4縣市大雨特報　下波變天時間曝

搶看霍諾德！外國極限玩家疑闖遠雄卡位　「塔尖VIP視角」照曝光

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

馬克宏「墨鏡戰川普」引全球瘋搶！　股價狂噴74%價格曝光

另一視角畫面曝！三立採訪車衝進彰銀整面牆破　民眾遭撞噴飛倒地

三立採訪車暴衝釀9傷！最新畫面曝　加速闖紅燈「炸彈般撞進銀行」

埃及拍美照男友突單膝跪地　綁個鞋帶讓女友驚喜→傻眼

另一視角畫面曝！三立採訪車衝進彰銀整面牆破　民眾遭撞噴飛倒地

探12℃！　2波冷空氣接力

屏科大研發「自駕接駁車」半年內上路　學者：校內載客還會導覽

天蠍錢將入袋、雙子貴人幫！　12星座最新運勢

霍諾德今早再戰101　氣象署估「降雨機率20%」：塔頂低溫14度

霍諾德徒手攀101「最近觀賞點」在這！　交通管制一次看

霍諾德攀101「指力要多1.3倍」　物理老師揭難度：挑戰極限意志力

霍諾德徒手攀台北101　「關鍵裝備」揭密

溼答答！　冷氣團要來了

快訊／4縣市大雨特報　下波變天時間曝

搶看霍諾德！外國極限玩家疑闖遠雄卡位　「塔尖VIP視角」照曝光

好無奈！　台科大名師遭求償200萬

探12℃！　2波冷空氣接力

日本眾院解散後首場論戰　高市強調「自我防衛決心」

陸女歌手閃嫁豪門7天就翻車！老公爆出軌…對象是《創造營》正妹

屏科大研發「自駕接駁車」半年內上路　學者：校內載客還會導覽

天蠍錢將入袋、雙子貴人幫！　12星座最新運勢

-20度酷寒襲美！18州緊急狀態「近萬航班取消」　掀求生搶購潮

霍諾德今早再戰101　氣象署估「降雨機率20%」：塔頂低溫14度

川普嗆：加拿大若與中國簽自貿協定　將祭100％關稅

半月內產出數百萬深偽內容　Grok遭點名助長不當內容擴散

【盼順利進行】徒手攀爬台北101遇雨延期！　霍諾德拍片發聲：感謝大家支持

生活熱門新聞

甜甜圈店「12歲以下不接待」引爆怒火

老祖宗保佑！今彩539頭獎1注中獎

醫美術後對比照有打馬　模特仍被認出是陳為民

「微波爐加熱致癌？」專家曝驚人真相

快訊／4縣市大雨特報　下波變天時間曝

不回嘴也能報復！店員「結帳出1招」超解氣　全場共鳴

溼答答！　冷氣團要來了

「超商1區域」別逗留　店員尷尬：客人醜態被看光

甜甜圈店禁童「外帶也不行」蘇怡寧發聲

尾牙完進診所插尿管！泌尿醫曝原因

安芝儇澎湖跑馬拉松　回眸甜笑身材現形

外國玩家疑闖遠雄看霍諾德　塔尖照曝光

霍諾德徒手攀台北101　「關鍵裝備」揭密

去大陸玩「比台灣好嗎？」　大票嘆：贏國旅

更多熱門

相關新聞

霍諾德徒手攀台北101　「關鍵裝備」揭密

霍諾德徒手攀台北101　「關鍵裝備」揭密

全球徒手攀岩知名人物霍諾德（Alex Honnold）將於今（25日）上午9時，在完全不使用繩索與任何安全防護的情況下，徒手攀登台北101外牆，整個過程將由Netflix進行全球同步直播。這項行動被視為史上規模最大的都市「Free Solo」挑戰之一，也將成為極限運動的重要里程碑。許多人好奇，要如何辦到徒手攀爬，除了霍諾德本身的技巧外，他身後掛的一袋東西，則是確保他的雙手能持續發揮最佳表現的關鍵。

外國玩家疑闖遠雄看霍諾德　塔尖照曝光

外國玩家疑闖遠雄看霍諾德　塔尖照曝光

霍諾德現身象山被捕獲　親揭徒手101延期真相

霍諾德現身象山被捕獲　親揭徒手101延期真相

霍諾德1／25挑戰101最新懶人包

霍諾德1／25挑戰101最新懶人包

看霍諾德爬101！他實測「試抓看看」笑了

看霍諾德爬101！他實測「試抓看看」笑了

關鍵字：

霍諾德101

讀者迴響

熱門新聞

美國多州宣布進入緊急狀態！　8000多架航班取消

川普：若加國與中國達成協議將課100％關稅

情色養生館遭查　仍營業被斷水電

林俊逸唱一半「曾國城台下喝酒全被拍」！

甜甜圈店「12歲以下不接待」引爆怒火

老祖宗保佑！今彩539頭獎1注中獎

美好市多電視狂被退貨！背後真相曝光

醫美術後對比照有打馬　模特仍被認出是陳為民

40歲富二代血糖飆600！拚3個月救回「雙眼卻瞎了」

色男帶人妻上摩鐵拍性愛片！完事傳給她丈夫

「微波爐加熱致癌？」專家曝驚人真相

快訊／4縣市大雨特報　下波變天時間曝

霍諾德現身象山被捕獲　親揭徒手101延期真相

不回嘴也能報復！店員「結帳出1招」超解氣　全場共鳴

王心凌哭了！　唱855天宣布「要休息一下」

更多

最夯影音

更多
關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」
正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面