霍諾德徒手攀101「最近觀賞點」在這！　交通管制一次看

美國知名攀岩家霍諾德（Alex Honnold）將於台灣時間今（25日）上午9點，展開徒手攀登台北101的極限挑戰，全程不使用任何繩索或安全防護裝備，攀登高度達508公尺。這場挑戰被視為史上罕見的都市徒手攀登行動，備受國際關注。

Netflix全球直播 節目長度約2小時

本次攀登行動將由Netflix進行全球獨家直播，節目名稱為《赤手獨攀台北101》，預計直播時間約2小時，透過貼身鏡頭完整捕捉霍諾德攀爬過程中的細節與驚險瞬間。《ETtoday新媒體》也將同步進行全程直播，讓台灣觀眾即時見證挑戰全程。

觀景台與現場轉播 多元方式觀看挑戰

台北101觀景台將於上午10點開始營業，民眾可購票登上89樓觀景台觀賞霍諾德攀登過程。不過，需留意購票與排隊時間，建議事先購買可選擇入場時段的預購票或快速通關票，以免錯過精彩畫面。另因現場架設攝影器材，觀景台內可能難以隔著玻璃近距離清楚目睹攀登細節。

此外，台北101對面的信義廣場已架設大型戶外螢幕，將免費實況轉播全程，適合想感受現場氣氛的民眾前往觀看。

遠端觀看選擇 象山鏡頭與指定觀賞點

無法到場的民眾，也可透過YouTube搜尋「台北觀光即時影像」，利用象山鏡頭遠眺攀登過程。若想親臨現場仰望，可前往「松智路與信義路交叉口」（台北101東南側）觀看，但須注意勿進入交通與行人管制區域。

交通管制時間 101周邊25日清晨起封路

為配合活動安全與轉播需求，台北101周邊將實施大規模交通管制。管制時間為1月25日（日）上午7時至11時。

其中，松智路（松廉路至信義路）將全線雙向封閉；信義路五段部分西向車道也將封閉，並規劃松壽路、市府路、松仁路、莊敬路等替代動線供改道使用。

停車與行人動線調整 部分出入口關閉

活動期間，信義廣場停車場丙梯出入口自1月14日至1月24日（雨備日1月25日）每日7時至17時關閉；台北101停車場松智路出口暫停使用，車輛須改由市府路出口駛出。

行人方面，松智路、信義廣場周邊人行道將分階段封閉，僅保留特定通道供進出辦公大樓與市府路方向通行，民眾須依現場指引改道。

公車改道與YouBike暫停 籲多搭大眾運輸

1月25日上午7時至11時，多條公車路線將配合活動進行改道，包括28、46、66、藍5、市民小巴7、基隆路幹線、台北觀光紅線及669等路線，實際行駛路線依公告調整。

此外，信義廣場周邊YouBike站點將於1月21日至1月24日（雨備日1月25日）上午9時至13時暫停服務；信義廣場狗活動區亦於1月14日至1月24日每日7時至17時關閉。

人潮眾多 主辦單位籲提早到場、輕裝行動

主辦單位提醒，活動當天預估將有約2至3千人聚集現場，建議有意親臨觀看的民眾提早出門佔位，並盡量輕裝出行，避免推擠造成不便，同時配合現場交通與安全管制措施。