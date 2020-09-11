遭丁允恭工作擺爛惹怒　鍾沛君：親眼見過陳菊護航的臉

▲丁允恭、陳菊。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

總統府前發言人丁允恭遭週刊爆出，於高雄市新聞局長任內與Y記者發生在辦公室內發生性行為，事後還要對方墮胎，不少藍營人士對此是嘲諷，就看監察院長陳菊如何護航愛將丁允恭。對此，國民黨台北市議員鍾沛君表示，曾親眼看過「陳菊護著丁允恭的臉」，也質疑「要為權勢不對等而受害女性發聲的去了哪裡？」

鍾沛君在擔任議員前是一位電視台記者。她看到週刊報導後，與一群同業才恍然大悟，當年丁允恭PO出兩人親密合照而後刪除，原來是為了想毀掉一度有新人生的Y記者。而週刊沒寫的是，當年曾有幾家媒體報導丁允恭自爆女記者親密合照，新聞卻在非常短的時間內下架得一乾二淨。「如果丁允恭不是新聞局長，如果丁允恭不是陳菊市長的愛將，昨日週刊早該在數年前出刊了。」

鍾沛君也說，Y記者曾輾轉託人找陳菊主持公道，但她低估了丁允恭在陳菊心中的分量，甚至曾親眼見過「陳菊護著丁允恭的臉」。鍾沛君表示擔任記者期間，2016年時與陳菊、賴清德出訪熊本，時為新聞局長的丁允恭堪稱從頭擺爛到尾，採訪時程、內容一問三不知，本該居間協調市府和媒體的新聞局長態度奇差無比，最後一天，忍無可忍的我當面一一細數不合理之處面告陳菊，只換來她笑咪咪的說，「我知道了」。

鍾沛君說，在這個高層丁允恭有高高層陳菊保護的世界，在那片無法可管的絕望汪洋，Y記者選擇找上週刊，這是玉石俱焚的兩敗俱傷，但似乎也是撕下丁允恭那個斯文面孔的唯一方法。不必偽善的指控週刊嗜血賺到點閱和銷售，因為他可能也賭上賺執政黨豐厚業配版面的機會，不是嗎？

鍾沛君反問，在丁允恭的渣男風暴，應該要為權勢不對等而受害女性發聲的去了哪裡？對於他們的沉默感到遺憾，讓這件事被有心人帶往各打五十大板、願打願挨的風向去了。

在桃色醜聞爆發後，丁允恭已辭去發言人職位，但鍾沛君諷刺，「非常樂觀」的「看好」他很快又會在政治圈復出，早晚而已。

其他人也看了這些新聞...

►被控新聞局長任內渣男行為 府發言人丁允恭請辭獲准

►高雄新聞局長室裝潢曝 丁允恭在這裡激戰...王淺秋轟：太噁心了

►丁允恭遭爆劈腿、逼墮胎醜聞 朱立倫：任何公職都要引以為戒



相關新聞...

► 丁允恭渣男行徑全爆出 陳以信：就看陳菊怎麼辦當年愛將

►籲政風啟動查處丁允恭 葉毓蘭：看府院有無「改造」運動

►丁允恭劈多女請辭止血 蘇貞昌：很有才華的年輕人「可惜了」

►振興一下我們的美麗





