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丁允恭首發聲！被爆4劈「局長室當炮房」　曝下一步：深感懺悔

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▲▼總統府發言人丁允恭。（圖／記者李毓康攝）

▲總統府前發言人丁允恭。（圖／記者李毓康攝）

文／CTWANT

總統府前發言人丁允恭劈腿4女，還與Y女多次在局長室裡的辦公桌上翻雲覆雨、拍性愛片，甚至逼對方3度墮胎，引起外界高度關注。醜聞曝光後丁允恭神隱，稍早他向《CTWANT》首度發聲，強調自己深深感到懺悔。

《CTWANT》11日上午致電丁允恭，對方表示，這幾天外界鋪天蓋地的罵他，中間也有很多朋友打電話給他，但他都不敢接，「我深深感到懺悔，對不起。」至於下一步，他透露，自己也覺得很茫然，完全沒有想法，不知道以後要幹嘛，只能先這樣子。

丁允恭日前被踢爆，在擔任高雄市新聞局長期間，明明已經與前妻嚴婉玲訂婚，卻劈腿4名女子，還屢次要求其中一名Y女穿短裙、網襪在辦公室桌上激戰，害對方3度墮胎。事發後，丁允恭火速向總統府請辭獲准。

他在聲明中提及，儘管周刊報導內容未盡傳實，但個人確有行為違反社會期待之處，造成同仁、長官以及各界困擾。」而稍早他向《CTWANT》的回覆，也是醜聞爆發以來，首度發聲。

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