藍諷丁允恭渣＋淫...局長室收票改「愛情辦公室」　陳其邁說話了

▲高雄市府新聞局長室 。（圖／資料照）

記者洪靖宜／高雄報導

前總統府發言人丁允恭被爆出在高雄市新聞局長任內涉及婚外情並周旋四女之間，還曾數度於上班時間在局長辦公室與對方發生關係，並三度逼女方墮胎，高雄市議員陳若翠痛批如此渣男不能只有請辭了事，認為監察院一定要介入調查，同時追回前年領取的行政院「三等功績勳章」，並建議高雄市長陳其邁乾脆收門票，開放「愛情辦公室」。

▲高雄市府新聞局長室 。（圖／資料照）

總統府前發言人丁允恭被前女友爆料4度劈腿、3次逼墮胎，甚至上班時間在局長室內關門發生關係。國民黨高雄市議員陳若翠砲轟，丁允恭一個接一個連劈四女，是否與蔡英文即將於明年一月一日開放進口的美豬、美牛的說詞一樣，因為「時空背景不同」，否劈不足以適應當下的時空背景？

陳若翠指出，丁允恭一路從高雄市、行政院到總統府擔任發言人，就是現在的監察院長陳菊一路提拔，原本有監委跳出來要立案調查，卻又以「要立案調查是有難度」一句帶過，背後是否受到上級壓力？身為監察院長的陳菊是否秉公處理抑或護短，全民都張大眼睛等著看？

她說，最離譜的是如此渣男、淫蟲竟然前年還以行政院副發言人身分，回高雄市政府接受陳菊頒發行政院長赖清德署名的「三等功績勳章」，上班時間在局長室亂搞，竟然還能被授勳表揚，豈只是誇張而已，簡直是天大的諷刺，叫奉公守法、克盡本分的全體公務人員情可以堪？強烈要求現任副總統賴清德必須命令行政院收回「三等功績勳章」，以免玷污國家的名器。

陳若翠也大酸，前高雄市長韓國瑜推動的「愛情摩天輪」政見，一再被綠營以各種理由阻擋，原因現在終於真相大白了，原來市府已經有更先進的「愛情辦公室」了，難怪覺得不需要再有「愛情摩天輪」了，建議現在的市長陳其邁打鐵趁熱，順勢收門票開放新聞局長辦公室供人參觀，也不失為增加市庫收入，至少可以拿額外的觀光財來還市府的債務。

▲高雄市長陳其邁 。（圖／記者洪靖宜攝）

而高雄市長陳其邁11日被問及此問題時面露嚴肅，他說：「我想…公私領域混淆，把新聞局長辦公室當私人誤用(指丁錯誤使用)，非常不恰當，也非常不妥切。」