高雄乙烯外洩2天前就有異味　住戶驚恐轟爆陳其邁：緊緊緊喊假的

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市前鎮區翠亨北路11日傳出乙烯外洩意外，現場持續封鎖進行氣體排空作業。高雄市長陳其邁12日上午持續到現場關心最新狀況，當地里長反映，9日就有異味傳出，不過當時相關局處到場察看都無異狀。媒體質疑，此次意外事件傳出後，相關局處推諉發言權、案件通報不夠透明，與「緊緊緊」的口號有落差，對此，陳其邁也請消防局立即檢討。

▲高雄市長陳其邁12日再度前往現場關心。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市長陳其邁4度到乙烯外洩現場關心，受訪時強調，11日下午3點20分接獲環保局長通報後，隨即指示副市長林榮欽趕抵現場，並且成立一級災防指揮中心，現場查出乙烯外洩管線屬華運公司所有，經發局通知台氯、亞聚、台塑等使用該管線的公司，立即中止使用，並下令華運公司將管線內的乙烯排空，現場持續進行氮氣吹驅殘留氣體。

當地里長薛文龍表示，里民在9日向他反映，意外現場有特殊氣味，他到現場查看，不是榴槤味、也不是瓦斯味，所以就通報消防隊，確認有異味，同步通知環保局、水利局、警察局，不過都查無原因，本以為是地下室有沼氣。

▲乙烯外洩地點仍持續封鎖。（圖／記者吳世龍攝）

環保局長張瑞琿表示，9日接獲訊息時，相關單位都到場關心，不過只聞到異味，並無特殊情形，當時懷疑是原民會地下幫浦抽水後的味道，當時用水沖過以後，異味就已經下降了，且附近無重大工廠管線，認為不是工廠惡意排放問題，所以當天就此情形解除，後來環保局也有在周遭再尋求相關的污染源或者是可能發生的情形，那天晚上到12點多、1點左右都沒有發現任何有偷排或其他情況。

前鎮區11日下午3點突傳出乙烯外洩，不過消防局在5點多才做出通知，遭媒體質疑延誤通報，對此，陳其邁也立即請消防局檢討，「以後系統要開放給我們媒體記者查詢，因為第一時間就能夠掌握狀況，就能夠告知民眾，這個是在幫政府做事，這個就應該要公開揭露這個訊息，你們越早知道對這個民眾的資訊的揭露是有益」。

有媒體認為，此次通報程序緩慢且不夠透明，似乎與當初競選「緊緊緊」的口號有落差，陳其邁也替消防局緩頰，並當場指示，「未來不管是工安事件，或者跟救難事件有關的部分，必須能夠立即公開資訊，早上開會的時候我就特別交代。」

▲乙烯外洩地點仍持續警戒。（圖／記者吳世龍攝）

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