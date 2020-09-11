獨／寶貝兒背部爬滿紫色蚯蚓！媽嚇喊：鬼抓的　醫大笑：恭喜呀

▲台南一名媽媽在在社團詢問，兒子的背部為何出現紫色痕條。（圖／翻攝自facebook／正港善化人）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

真的嚇死了！正值農曆七月，身上卻突然出現紫色條紋！台南市一名女子在臉書社團po出一張照片，「兒子背後莫名出現紫色痕條，不痛也不癢，有人知道這是什麼嗎？」底下網友回覆，「肥胖紋」、「生長紋」，還有人說，「以為是鬼抓的」。《ETtoday新聞雲》記者實際詢問皮膚科醫師，醫師看過照片後不僅大笑，還說：「恭喜這位弟弟！」

皮膚科醫師柯適中看過照片後，先是笑了一下表示，「恭喜媽媽，小朋友長高了！」他說，很多媽媽會擔心，小朋友的身高長不高，會到處尋覓「轉骨方」，但不一定會有效果；反之，如果小朋友的身高一下子抽高，就可能出現生長紋，可以思考看看，是不是一年來有快速抽高？

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▲皮膚科醫師表示，生長紋患者易伴隨青春痘、毛囊炎。（圖／柯適中醫師提供）

為什麼青少年特別容易出現生長紋？柯適中認為，近年來青少年發育特別好，所以身高在快速抽高的狀況下，才會出現生長紋，但是不需太過擔心，因為這些都是健康的生長紋路。他舉例，生長紋患者一年就有好幾百件，而這類年輕患者的共通點，就是同時患有青春痘、毛囊炎，明顯正處青春期。曾有年輕患者也是背部出現生長紋而來看診，但奇怪的是，只有右半部出現紋路，研判是右邊肢體拉扯得比較厲害；另外肩膀也是容易出現生長紋的地方。

▲生長紋。（圖／柯適中醫師提供）

除了生長紋之外，是否有其他可能性？柯適中舉例，在腋下、大腿部分容易出現「肥胖紋」，紋路明顯較寬，就好像是孕婦的肚子容易有妊娠紋，身體在短時間內增加體重，皮膚在拉緊的狀態下，彈力纖維層斷裂，就可能出現生長紋、肥胖紋以及妊娠紋的可能性。

▲▼腋下和大腿易出現肥胖紋。（圖／柯適中醫師提供）

除了3種不影響健康的紋路外，柯適中也提醒，「小心藥物也可導致皮膚萎縮！」曾有一名3歲大的患者到院就診，因為長期患有尿布疹，所以阿嬤長期會幫孫子擦藥膏，但是藥膏成分含有類固醇，造成大腿內側皮膚萎縮，長出一條條不規則的深紅色紋路。

▲誤擦類固醇藥物，易致使皮膚萎縮。（圖／柯適中醫師提供）

柯適中指出，通常這些紋路初長時，會呈現紅色，大約半年後，條紋就會萎縮成白色，顏色也會隨著時間慢慢變淡，「建議患者可以勤擦乳液、加強按摩，增加皮膚彈性，可以有效淡化斑紋」。