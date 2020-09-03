10歲童BMI指數33「小鳥只有0.5公分」　媽哭求救：拉一拉也沒變長

▲高雄市10歲男童愛吃漢堡炸雞，造成男性賀爾蒙過低，小雞雞只有0.5公分。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市一名10歲男童平日愛吃漢堡、炸雞，媽媽發現，小朋友進入青春期，但是「小雞雞」短小，量一量大約只有0.5公分，，經泌尿科醫師檢查後，發現男童的膽固醇、三酸甘油脂都過高，且BMI值也屬重度肥胖，研判是男性賀爾蒙過低，建議男童應先控制飲食，輔以降血脂藥物服用，再搭配補充男性賀爾蒙，經2個月治療後，果然出現效果。

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▲義大大昌醫院男性醫學中心主任王起杰。（圖／記者吳奕靖攝）

「醫生！弟弟的小鳥怎麼都沒有發育？」收治病例的義大大昌醫院男性醫學中心主任王起杰表示，這名男童是由父母陪同就醫，媽媽焦急地說，「幫小朋友洗澡的時候，發現弟弟的小鳥都沒有長大」，因不知要求助哪一科醫師，所以先帶往小兒科，但是小兒科醫師卻說「拉一拉就會變長」，這說法讓媽媽心生懷疑，而且實作也沒效果。王起杰聽完後，就先幫男童進行內診，「摸起來只有外面一層皮，裡面是空的」，研判是男性荷爾蒙太低所造成的。

隨後再安排其他項目檢查，發現這名10歲男童，身高140公分、體重約65公斤，BMI指數高達33，依照兒童及青少年生長身體質量指數建議，10歲男童BMI建議值為20，超過22.7就屬於肥胖，而男童的BMI指數卻遠遠超越健康指標，已是重度肥胖；另外，男童的膽固醇高達241mg/dl（140-200mg/dl以下為正常）、三酸甘油脂值達233 mg/dl（150mg/dl以下為正常）。

▲兒童及青少年BMI建議值。（圖／記者吳奕靖攝）

王起杰表示，10至16歲已進入青春期，小鳥的長度應會快速成長，10歲小朋友的生殖器官長度約3公分，由於男童的男性賀爾蒙過低，所以造成第二性徵不明顯。經詢問男童的飲食習慣，男童的媽媽表示，「他喜歡吃什麼就給他吃」，飲食習慣不會加以控制，主要偏好西式飲食，包含漢堡、可樂、炸雞、薯條、奶茶等。王起杰說，這樣的飲食習慣易讓血脂過高，肥胖造成賀爾蒙低下。

王起杰建議，父母一定要嚴格控管男童的飲食習慣，另開立降血脂藥物輔以幫助，不過男童已進入青春期，生殖器發育已經太慢了，所以還要補充男性賀爾蒙治療，所幸經過2個月的治療後，男童的生殖器已經慢慢長大到2公分了。

王起杰也提醒，因肥胖造成陰莖短小的個案相當常見，但是治療初期，還是得要求患者先行減肥，若不控制體重、血脂居高不下，在男性賀爾蒙過低的狀況下，易造成不舉，也恐造成不孕症。