　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

10歲童BMI指數33「小鳥只有0.5公分」　媽哭求救：拉一拉也沒變長

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲2020府城漢堡節。（圖／記者陳涵茵攝）

▲高雄市10歲男童愛吃漢堡炸雞，造成男性賀爾蒙過低，小雞雞只有0.5公分。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市一名10歲男童平日愛吃漢堡、炸雞，媽媽發現，小朋友進入青春期，但是「小雞雞」短小，量一量大約只有0.5公分，，經泌尿科醫師檢查後，發現男童的膽固醇、三酸甘油脂都過高，且BMI值也屬重度肥胖，研判是男性賀爾蒙過低，建議男童應先控制飲食，輔以降血脂藥物服用，再搭配補充男性賀爾蒙，經2個月治療後，果然出現效果。

▲義大大昌醫院男性醫學中心主任王起杰。（圖／記者吳奕靖攝）

請繼續往下閱讀...

▲義大大昌醫院男性醫學中心主任王起杰。（圖／記者吳奕靖攝）

「醫生！弟弟的小鳥怎麼都沒有發育？」收治病例的義大大昌醫院男性醫學中心主任王起杰表示，這名男童是由父母陪同就醫，媽媽焦急地說，「幫小朋友洗澡的時候，發現弟弟的小鳥都沒有長大」，因不知要求助哪一科醫師，所以先帶往小兒科，但是小兒科醫師卻說「拉一拉就會變長」，這說法讓媽媽心生懷疑，而且實作也沒效果。王起杰聽完後，就先幫男童進行內診，「摸起來只有外面一層皮，裡面是空的」，研判是男性荷爾蒙太低所造成的。

隨後再安排其他項目檢查，發現這名10歲男童，身高140公分、體重約65公斤，BMI指數高達33，依照兒童及青少年生長身體質量指數建議，10歲男童BMI建議值為20，超過22.7就屬於肥胖，而男童的BMI指數卻遠遠超越健康指標，已是重度肥胖；另外，男童的膽固醇高達241mg/dl（140-200mg/dl以下為正常）、三酸甘油脂值達233 mg/dl（150mg/dl以下為正常）。

▲兒童及青少年BMI建議值。（圖／記者吳奕靖攝）

▲兒童及青少年BMI建議值。（圖／記者吳奕靖攝）

王起杰表示，10至16歲已進入青春期，小鳥的長度應會快速成長，10歲小朋友的生殖器官長度約3公分，由於男童的男性賀爾蒙過低，所以造成第二性徵不明顯。經詢問男童的飲食習慣，男童的媽媽表示，「他喜歡吃什麼就給他吃」，飲食習慣不會加以控制，主要偏好西式飲食，包含漢堡、可樂、炸雞、薯條、奶茶等。王起杰說，這樣的飲食習慣易讓血脂過高，肥胖造成賀爾蒙低下。

王起杰建議，父母一定要嚴格控管男童的飲食習慣，另開立降血脂藥物輔以幫助，不過男童已進入青春期，生殖器發育已經太慢了，所以還要補充男性賀爾蒙治療，所幸經過2個月的治療後，男童的生殖器已經慢慢長大到2公分了。

王起杰也提醒，因肥胖造成陰莖短小的個案相當常見，但是治療初期，還是得要求患者先行減肥，若不控制體重、血脂居高不下，在男性賀爾蒙過低的狀況下，易造成不舉，也恐造成不孕症。

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
基隆14歲少年「開窗透氣」墜7樓亡！　母淚：不是在睡覺嗎
頂樓凸一塊！羅嫌違建密室完整解析　進入得過三關卡
快訊／19歲男大生爬八通關古道「墜200m深谷」　遺體找到了
快訊／館長罵吳宗憲挨告　判決結果出爐
「OB嚴選」涉逃漏稅2千萬　購買假發票…創辦人等22人起訴
愛奇藝下架專法上路！經濟部今公告：即日起生效
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

10歲童BMI指數33「小鳥只有0.5公分」　媽哭求救：拉一拉也沒變長

台南藝群醫美集團新里程碑　振興經濟加碼投資台灣兩億元

高鐵中秋車票開賣！一晚「狂銷27萬張票」　網哀嚎：用APP訂超卡

台灣高教像「穿緊身衣」難發展！管中閔怨：年過一半經費才下來

超會吃弟弟！他結婚13年懷疑「老婆裝處女」　最美博士揭真相

農委會稱過去3年「零檢出」瘦肉精　她翻出「8年10件違規」打臉

全聯買199元奇異果送「安全帽」菜籃！網友曝光功能：超實用！

談戀愛總是鬼打牆？先認識「焦慮型、逃避型、安全型」人格

台61線苗中彰路段連續發生死亡車禍　明起增設移動式測速取締

高二妹求助「是處女丟臉嗎？」　1篇文刷新三觀：好擔心男友嫌棄

楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ

囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

隋棠嫌老公是難搞新人「毛很多」　談兒童性侵防治：該是直球對決的時候

囚禁少女羅嫌媽媽淚崩道歉了 「不知有暗室...沒把兒子教好」

8旬老農種瓜養孫...3千顆遭棄單　花蓮人「暖心收購」1天內全賣完！

《權力遊戲》艾莉亞上《A咖秀》爆大雷！　下秒GG「手狂抖嚇慘了」

10歲童BMI指數33「小鳥只有0.5公分」　媽哭求救：拉一拉也沒變長

台南藝群醫美集團新里程碑　振興經濟加碼投資台灣兩億元

高鐵中秋車票開賣！一晚「狂銷27萬張票」　網哀嚎：用APP訂超卡

台灣高教像「穿緊身衣」難發展！管中閔怨：年過一半經費才下來

超會吃弟弟！他結婚13年懷疑「老婆裝處女」　最美博士揭真相

農委會稱過去3年「零檢出」瘦肉精　她翻出「8年10件違規」打臉

全聯買199元奇異果送「安全帽」菜籃！網友曝光功能：超實用！

談戀愛總是鬼打牆？先認識「焦慮型、逃避型、安全型」人格

台61線苗中彰路段連續發生死亡車禍　明起增設移動式測速取締

高二妹求助「是處女丟臉嗎？」　1篇文刷新三觀：好擔心男友嫌棄

OTT禁令生效　歐銻銻：付費會員仍享有VIP權益

Google地圖可直接「繳停車費」！　先從美國德州開放使用

挑房「8點超重要」！專家公開注意事項：買對就會漲

桃園26歲老師當奸賊！健身房更衣室沒監視器猛偷6回...檢求刑7月

索羅門最大省9月獨立公投！拒政府施壓接受中國　台灣密切關注

基隆14歲少年開窗透氣墜樓亡！母淚曝「最後一眼」：不是在睡覺嗎

2020最新「抗老精華」保養提案！掌握肌膚無齡感

菅義偉成最有力安倍接班人！細數71歲農家之子如何成功逆襲

美網／華裔小將「賞蛋」TOP 20　李安生涯首進大滿貫32強

舅舅連罵外甥3次畜生無罪　一句「我在我家土地」救了他

生活熱門新聞

全台午後防雷雨彈！　3縣市大雨特報

慣老闆禁止假日出遊　竟PO文公審員工

女社工發高燒硬闖托嬰中心...1童住院4發燒

看護強餵飯　病患吐白沫缺氧昏迷

館長遇襲前瞎說　害慘全台養蝦艱苦人　蝦價跌新低

普渡拜地基主！媽擲筊10分鐘沒結果　他一問關鍵：聖筊

全台明日甩雨彈　這2區整天慎防雷雨襲

快訊／雨區北移！北部3縣市大雨特報　防雷擊強風

屁孩嗆館長妻會被處理！能仁家商回應

海神長大了增強中！全台連下2天防雷雨彈　周末像秋天

彰化芳苑普渡　龍蝦螃蟹堆滿整桌

1人包校！育達保證「一定開課」

雲圖驚見對流胞乖乖排隊

高雄婦長菜花　兒秒怒：爸已死10年

更多熱門

相關新聞

清晨運動跌傷　快打部隊包圍老翁協助　

清晨運動跌傷　快打部隊包圍老翁協助　

高雄市3日清晨接近4點，在和平、七賢路口，突然有快打部隊，以及多輛警車、警員包圍一民老翁，一旁還出動救護車，根據了解，警方之所以如此大動作，是因為快打部隊巡邏到此處時，發現一名80歲的老翁不慎跌倒額頭受傷，這時快打部隊帶班班長見老翁受傷立刻通知消防隊派救護車到場處理，並指示員警護送老翁返家。

羅育祥犯罪動機曝光　警揭恐怖案情

羅育祥犯罪動機曝光　警揭恐怖案情

精液黃黃的…他秒嚇歪！ 醫曝「變色發臭3因素」：小心性病

精液黃黃的…他秒嚇歪！ 醫曝「變色發臭3因素」：小心性病

羅育祥囚14歲少女　媽落淚：沒教好孩子

羅育祥囚14歲少女　媽落淚：沒教好孩子

高雄婦長菜花　兒秒怒：爸已死10年

高雄婦長菜花　兒秒怒：爸已死10年

關鍵字：

高雄泌尿科王起杰義大大昌醫院賀爾蒙

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

聖結石瞞妻運毒！聖嫂嘟嘟驚見千元鈔+白粉裝滿袋

快訊／巨石強森確診新冠肺炎！妻女也中鏢

保全男「19歲嫩妻」背景曝光　搭線1年就結婚

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

夢多又交新女友！大街上反覆親喇

22歲妹鬧市遭虐殺蜷縮亡！兇手露惡魔詭笑

鬼鬼「泳裝高衩戰袍露腿根」遭嗆好醜

國一新營段深夜車禍　2女送醫不治

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

15歲小小彬升高中了！

目睹「婆婆騎在老公上」激戰！她崩潰提告

全台午後防雷雨彈！　3縣市大雨特報

開奧迪「選妃」　麻吉女兒也受害2女逃狼爪

郭富城衰老照片曝光！本尊：無P圖

菲籍男飛機上性侵鄰座女　判4年

更多

最夯影音

更多
楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ

楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ
囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面