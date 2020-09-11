高雄前鎮乙烯外洩事件 ！陳其邁第一時間掌握　衝現場下達指示

▲高雄乙烯外洩。（圖／記者許宥孺攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄前鎮區今11日下午傳出乙烯超標，現場已劃定封鎖區進行氣體排空作業。有市府官員表示，市長陳其邁在第一時間便掌握情況，並指示第一線工務經驗豐富的林欽榮副市長到場進行緊急處置，此外亦要求管線所屬的華運公司立即排空乙烯，在最短時間內首先確保當地人車安全。

▲高雄乙烯外洩，陳其邁到場。（圖／記者許宥孺攝）

前兩日曾接獲民眾反映前鎮地區傳出異味，當時即由環保局派員進行採檢，雖然沒有工業氣體濃度超標，但環保局已進入警戒狀態，隨時偵測。今日下午約三點，再次前往前鎮區翠亨北路、原住民故事館前人孔蓋進行偵測，發現乙烯濃度超標，現場人員立即回報環保局，高雄市環保局長收到消息後，緊急致電陳其邁。

而當時陳其邁正在府內召開會議，當下立刻中斷會議，並要求工務體系出身的副市長林欽榮，立即前往現場掌握最新情況，並進行緊急處置；此外也要求環保、消防、警察、交通、工務、經發等局處在最短時間內到場，聽從林欽榮指揮。

有市府官員表示，環保局長約三點多抵達翠亨北路現場；林欽榮與楊明州秘書長則隨後於四點多抵達，過程中也隨時以電話向陳其邁回報現場情況與處理進度。更進一步表示，陳其邁在抵達現場前，已經先透過電話要求消防局佈好水線、警察局劃定封鎖範圍並實施人車疏散，一切以用路人和居民的安全為最優先考量。

另一方面，因乙烯外洩管線屬華運公司所有，經發局在三點二十四分左右通知台氯、亞聚、台塑等使用該管線的公司，立即中止使用，並於四點二十分左右下令華運公司將管線內的乙烯排空，杜絕可能造成意外的源頭。

市府官員透露，陳其邁抵達現場後，華運公司回報管線中乙烯排空、回吸至原儲存槽，需耗時六至十六小時。陳其邁要求以居民安全為最優先考量，指示將乙烯直接排入燃燒塔，大幅減少排空時間，預計晚間八點五十分左右即可清空管線內乙烯。

陳其邁要求，在確保人車安全無虞後，針對管線進行地毯式檢測，不只是要找出外洩的地方，也要一併檢查其他部分的安全程度，將意外發生的機率減至最低。現場前進指揮所將持續運作，直到事件徹底解決、現場安全無虞為止。