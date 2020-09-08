23歲女中風男友分手！醫打通經絡重生...她哽咽「美睫師夢碎」

記者許宥孺／高雄報導

年輕人也可能中風！高雄市一名23歲的劉小姐，平日從事美髮工作，由於三餐作息不正常，加上心理壓力大，某天在家突然半身無力倒地，就醫檢查竟發現是腦部血管畸形造成的阻塞性中風，人生規劃就此被打亂，所幸經過1年的中醫針灸治療後，已經可以正常行走，生活也慢慢步入正軌。

▲23歲劉小姐在一年前突然中風，經中醫針灸治療後已能正常行走。（圖／記者吳奕靖攝）

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劉小姐表示，2019年8月某天在家突然半身無力倒地、言語不清，不過隨後又能站起來，四肢也活動正常，但為以防萬一，還是被家人送到醫院，隨即被收治住院，住院期間活動一切正常，本來即將辦理出院，但是第6天又突然半身不能動，「當時覺得，我的世界完蛋了！」經詳細檢查後才發現是腦部血管畸形造成的阻塞性中風。

▲劉小姐中風後透過針灸打通經絡。（圖／記者吳奕靖攝）

劉小姐說，在中風前，原本是從事美容美髮美睫，平日生活作息不正常，三餐都不是在正常時間吃，加上工作時間到凌晨2點，因此有熬夜習慣。原本夢想是從事美睫師，但是美睫是需要手部技巧的工作，當下覺得「慘了！什麼都不能動！」倒下來的時候，一心只想趕快健康好起來。家族中，只有爺爺有腦中風的病史，但是聽到23歲的自己竟然中風，家人也感到相當意外。

接受一年的中醫針灸治療後，劉小姐已經可以正常行走，也可以騎機車，不過她坦言，「對於未來，還不敢想像，因為手部雖然已經可以動，但是小動作和技巧都還有困難度，能恢復到原本的樣子，還是有點難」。劉小姐進一步表示，發病時，身邊本來有另一半，或許是因為病情帶給雙方壓力，所以就分手了，幸好現在找到了真愛，會陪伴她回診、給她鼓勵，生活也慢慢步入正軌。

▲高雄市立岡山醫院中西醫師周子揚表示，年輕型中風佔整體患者比例，已達15%到18%。（圖／記者吳奕靖攝）

收治病例的高雄市立岡山醫院中西醫師周子揚表示，以往少見的年輕型中風占整體患者的比例，從原來的5～6%，遽增到目前的15～18%。一般來說高血壓、糖尿病、高血脂、肥胖、抽菸為中風之危險因子；但在年輕族群卻不完全如此，在老年人較少見的血管畸形、血液疾病及自體免疫疾病皆要納入考慮。

為什麼年輕人中風比例有增多趨勢？周子揚指出，可能和飲食西化有關係，例如油炸類吃的多，另外還有壓力大、生活作息不正常，都有可能造成中風。中風前兆大多不明顯，但若有半身無力、手腳麻木、言語不清、頭暈或是爆炸性頭痛就要特別注意。

周子揚表示，中醫針灸可以幫助中風患者疏通經絡、調暢氣血和降低肌張力，除了一週3-4次針灸治療，也可搭配中藥改善氣血循環，有助於復健。

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