　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

23歲女中風男友分手！醫打通經絡重生...她哽咽「美睫師夢碎」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者許宥孺／高雄報導

年輕人也可能中風！高雄市一名23歲的劉小姐，平日從事美髮工作，由於三餐作息不正常，加上心理壓力大，某天在家突然半身無力倒地，就醫檢查竟發現是腦部血管畸形造成的阻塞性中風，人生規劃就此被打亂，所幸經過1年的中醫針灸治療後，已經可以正常行走，生活也慢慢步入正軌。

▲▼ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲23歲劉小姐在一年前突然中風，經中醫針灸治療後已能正常行走。（圖／記者吳奕靖攝）

請繼續往下閱讀...

劉小姐表示，2019年8月某天在家突然半身無力倒地、言語不清，不過隨後又能站起來，四肢也活動正常，但為以防萬一，還是被家人送到醫院，隨即被收治住院，住院期間活動一切正常，本來即將辦理出院，但是第6天又突然半身不能動，「當時覺得，我的世界完蛋了！」經詳細檢查後才發現是腦部血管畸形造成的阻塞性中風。

▲▼ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲劉小姐中風後透過針灸打通經絡。（圖／記者吳奕靖攝）

劉小姐說，在中風前，原本是從事美容美髮美睫，平日生活作息不正常，三餐都不是在正常時間吃，加上工作時間到凌晨2點，因此有熬夜習慣。原本夢想是從事美睫師，但是美睫是需要手部技巧的工作，當下覺得「慘了！什麼都不能動！」倒下來的時候，一心只想趕快健康好起來。家族中，只有爺爺有腦中風的病史，但是聽到23歲的自己竟然中風，家人也感到相當意外。

接受一年的中醫針灸治療後，劉小姐已經可以正常行走，也可以騎機車，不過她坦言，「對於未來，還不敢想像，因為手部雖然已經可以動，但是小動作和技巧都還有困難度，能恢復到原本的樣子，還是有點難」。劉小姐進一步表示，發病時，身邊本來有另一半，或許是因為病情帶給雙方壓力，所以就分手了，幸好現在找到了真愛，會陪伴她回診、給她鼓勵，生活也慢慢步入正軌。

▲高雄市立岡山醫院中西醫師周子揚。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市立岡山醫院中西醫師周子揚表示，年輕型中風佔整體患者比例，已達15%到18%。（圖／記者吳奕靖攝）

收治病例的高雄市立岡山醫院中西醫師周子揚表示，以往少見的年輕型中風占整體患者的比例，從原來的5～6%，遽增到目前的15～18%。一般來說高血壓、糖尿病、高血脂、肥胖、抽菸為中風之危險因子；但在年輕族群卻不完全如此，在老年人較少見的血管畸形、血液疾病及自體免疫疾病皆要納入考慮。

為什麼年輕人中風比例有增多趨勢？周子揚指出，可能和飲食西化有關係，例如油炸類吃的多，另外還有壓力大、生活作息不正常，都有可能造成中風。中風前兆大多不明顯，但若有半身無力、手腳麻木、言語不清、頭暈或是爆炸性頭痛就要特別注意。

周子揚表示，中醫針灸可以幫助中風患者疏通經絡、調暢氣血和降低肌張力，除了一週3-4次針灸治療，也可搭配中藥改善氣血循環，有助於復健。

【更多新聞】

獨／高雄女四肢長紅疹！一張紙驚曝老公出軌疑雲...她淚灑診間

10歲童BMI指數33「小鳥只有0.5公分」　媽哭求救：拉一拉也沒變長

快訊／越南移工遊金門　機場安檢行李搜出步槍子彈

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
風飛砂前幫主「文哥」告別式　百萬超跑車隊送最後一程
驚悚影片曝！桃園BMW、MARCH高速撞　1駕駛命危
電信三雄再推「499雙飽」！　方案內容出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

店員整理包裹「會說話」快嚇死　釣出一排獵奇包裹苦主

口罩蓋MIT騙人的！官員曝「鋼印都可造假」　防黑心罩只有一招

23歲女中風男友分手！醫打通經絡重生...她哽咽「美睫師夢碎」

靠意志力抵抗麻醉！　台大麻醉師揭「麻藥」真相：10秒內必倒

夜校女學生怕上課　1970「全台大鬧鬼」看見群體性瘋狂

未來Family／日本：因時制宜，有條件解除國中生手機禁令

未來Family／閱讀素養2.0　讀懂比多讀更有效

林佳龍「帶賴品妤」玩遍東北角！靠超近⋯網捏冷汗：曾玟學會生氣

未來Family／從不被看好到成為總統　蔡英文4大關鍵學習之路

用來擦眼鏡會刮壞鏡片！內行曝「眼鏡布」真實功用　網驚：是真的

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

周興哲助攻女歌迷求婚成功！ 「抽幸運粉上台」獻唱《我可以》

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

球王喬科維奇擊中線審喉嚨　「打裁判」被判退賽無緣進8強

小鐘掰了「曖昧小20歲女星」　「永遠是我找話題」心累打退堂鼓

吳宗憲曝「歐漢聲.JR鬧翻」：擦槍走火！　盼以和為貴「歐弟的角度也沒有不對」

他一本正經講幹話講解檢定試題　無厘頭解說...網：果然正港台灣人

店員整理包裹「會說話」快嚇死　釣出一排獵奇包裹苦主

口罩蓋MIT騙人的！官員曝「鋼印都可造假」　防黑心罩只有一招

23歲女中風男友分手！醫打通經絡重生...她哽咽「美睫師夢碎」

靠意志力抵抗麻醉！　台大麻醉師揭「麻藥」真相：10秒內必倒

夜校女學生怕上課　1970「全台大鬧鬼」看見群體性瘋狂

未來Family／日本：因時制宜，有條件解除國中生手機禁令

未來Family／閱讀素養2.0　讀懂比多讀更有效

林佳龍「帶賴品妤」玩遍東北角！靠超近⋯網捏冷汗：曾玟學會生氣

未來Family／從不被看好到成為總統　蔡英文4大關鍵學習之路

用來擦眼鏡會刮壞鏡片！內行曝「眼鏡布」真實功用　網驚：是真的

不斷更新／林益全2分砲、郭阜林轟出第200打點！悍將3比1獅

疫情激起新興商機！　上市櫃公司大陸投資獲利1543億創高

泰王發布親筆畫引猜測　「藍衣小女孩」究竟是誰？！

99划算購物節必搶名單+1！BESO休閒輕量健步鞋限量獨賣

新北石門區搶先裝！公共場館、國中小教室10月全面安裝冷氣

丟保麗龍垃圾砸到清潔隊員　不道歉反罵「油條」　環保局怒提告！

加州野火影片曝光…四周只剩大火　直升機帥氣救援受困遊客

店員整理包裹「會說話」快嚇死　釣出一排獵奇包裹苦主

國中被嘲醜女「怎不照鏡子」長大變女神！25歲正妹社長淚揭整型照

隋棠喊話想要「第4個小孩」　卡在這一關「等老公點頭」

女消防員辦公室幫分隊長「滅火」　替代役偷拍羞恥片求愛「我也要」

生活熱門新聞

紙本藝FUN券「幸運生日」結果出爐

黑曜石口罩9/11全家開賣　牛仔玫瑰再登場

怒罵小13歲嫩妻「不找工作幫還債」…網全炸了

獨／高雄女四肢長紅疹...一張紙驚曝老公出軌！

蝦皮賣「男性高蛋白」！她讚量多新鮮

月休4天月薪1千5「神秘工作」遭PO網　老闆怒嗆：爆什麼料！

工人搭捷運怕弄髒座位　獨坐水泥桶

加利口罩退143萬片　扛整箱要退

吳夢夢曝1年前後對比！網驚：瘦到認不出

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

首波鋒面雨擴大　全台灌午後雷雨

趕時間請女友幫買「30元火車票」　他被冷回一句傻眼

甜點店準時關門　他竟公審「沒人情味」

紙本藝FUN券250萬人申請中籤率24%

更多熱門

相關新聞

苦苓PO文罷韓省錢挨告　檢察官不起訴

苦苓PO文罷韓省錢挨告　檢察官不起訴

作家苦苓今年曾在臉書上發表意見，指出前高雄市長上任一年舉債400億元，他當時合理推斷4年可能會負債高達1600億，他認為這樣的文章，可是社會公平意見表達，沒想到卻被高雄市政府提告「妨害名譽」、「侮辱公署」和「誹謗」，對此高雄地檢署認為，高市府舉債如果有合理目的，苦苓的言論不會貶損它的評價，而高雄市政府如果舉債不當，被罵的也是決策者，也就是前高雄市長韓國瑜，不應該由高雄市府提告，因此將苦苓不起訴。

女用餐稱吃到衛生紙　店家調監視器神展開

女用餐稱吃到衛生紙　店家調監視器神展開

新舊左營打通　房市價量俱增！建商打「比巨蛋便宜250萬」吸客

新舊左營打通　房市價量俱增！建商打「比巨蛋便宜250萬」吸客

為趕到醫院照顧癌母…他高速撞死運將乘客

為趕到醫院照顧癌母…他高速撞死運將乘客

前鎮區「首購一條街」！5分鐘進市區　房價每坪少7萬

前鎮區「首購一條街」！5分鐘進市區　房價每坪少7萬

關鍵字：

高雄岡山醫院中風針灸美睫

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

謝和弦嗆有「性愛片原始檔」律師看傻

野生「零負評女神」現洲際棒球場

紙本藝FUN券「幸運生日」結果出爐

百萬YouTuber「熱吻同床睡19歲親妹」賺點閱！

「棍棒毆打+手指甲全拔除」5歲童瘦成骷髏死在浴室

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

薔薔狂提詐賭惹怒...徐乃麟氣炸「我告死妳」摔MIC走人

松鼠怪牙直戳眼睛！好心女幫剪牙

薔薔S2O泳裝辣爆！一轉身「2顆貢丸臀彈出」

百貨夾縫屋1.6億求出售　專家曝2點不看好

貝童彤泳裝「側邊全開露一大片」

黑曜石口罩9/11全家開賣　牛仔玫瑰再登場

捷議長改口：沒說台是國家　網開酸

雞排妹副業賺爆「6000萬買下大安區整層豪宅」！

「丹丹漢堡」加盟機制曝光！網傻：要付出一生

更多

最夯影音

更多
恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了
警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

周興哲助攻女歌迷求婚成功！ 「抽幸運粉上台」獻唱《我可以》

周興哲助攻女歌迷求婚成功！ 「抽幸運粉上台」獻唱《我可以》

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面