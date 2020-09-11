快訊／高雄無障之家旁驚傳乙烯外洩！緊急撤離近百人

▲高雄驚傳乙烯外洩，緊急疏散近百人。（圖／記者許宥孺翻攝，下同）



記者吳奕靖、許宥孺、柯振中／高雄報導

高雄市前鎮區翠亨北路11日傳出乙烯外洩的意外，高雄市長陳其邁接獲消息，立刻趕往現場，緊急疏散附近無障礙之家的近百名住戶，目前狀況仍在進行處理。至於為何會發生狀況，詳情仍待進一步釐清。

事件發生後，高雄市政府緊急發布封路訊息，由於翠亨北路發生乙烯外洩的狀況，請用路人改用鎮海路及鎮中路接中山四路，或是鎮興路接凱旋四路。

由於事件發生地點旁邊正好是無障礙之家，緊急狀況發生後，無障礙之家立刻進行疏散，共有42名住戶由家人帶回，其他57人將撤離到其他身障機構，此次意外一共疏散99人。

據了解，事件發生前2天，環保局與當地里長就已經開始警戒，因此才能快速反應，人員全數淨空，後續會盡速將氣體抽走，以縮短危險時機。

市長陳其邁指示，採燃燒方式加速氣體排空，降低濃度，原訂乙烯氣體排空約需6小時，預計今晚8時50分可排空，強調市府全力搶快戒備守護並追查原因，將採氮氣抓漏，呼籲市民勿驚慌。

經查前鎮區翠亨北路392號高市政府社會局無障礙之家附近地區100公尺內，有工業管線第3管束及欣高瓦斯管線經過區域，今日15時23分回報已停止相關乙烯管線輸送作業，經發局即於16時20分要求亞聚、台氯及華運公司進行乙烯管線排空作業。

目前消防局8車29人至現場布置2座固定式砲塔待命，警察局派16員針對進行鄰近翠亨路、鎮興路及鎮海路等周邊進行道路封鎖管制；工務局挖管中心派駐4人現場協助並架設攝影機全程監視；水利局提供周遭地點雨汙水相關圖資及人員現場協助待命。環保局及空汙小組、管線安全辦公室及管線業者等人員進行周遭環境偵檢作業，本府各單位全面啟動因應措施，持續待戒護。

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