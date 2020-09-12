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公投反美豬！藍營酸：丁允恭抬女友上辦公桌，蔡英文端美豬上餐桌

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▲▼國民黨高雄市黨部12日舉行反萊豬記者會。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲國民黨高雄市黨部12日舉行反萊豬記者會。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

總統蔡英文日前宣布，明年開放含萊克多巴胺美豬進口，國民黨12日在全國22縣市同步舉行「捍衛台灣豬，萊豬不要來」公投連署。國民黨立委吳怡玎、高雄市議長曾麗燕也率領同黨籍高雄市議員簽署公投單，宣示黨團將提出增修地方自治條例，要求瘦肉精零檢出。邱于軒則嘲諷，「高雄市前新聞局長丁允恭把女友抬上辦公桌，蔡英文把美豬端上人民的餐桌」。

高雄市議長曾麗燕痛批，「民進黨就是想創造出漏洞，到底心裡有沒有台灣人民？明知道我們國人食用豬肉的習慣比牛肉高許多，難道要等到出事之後，才願意禁止嗎？」呼籲蔡政府一定要三思！

▲▼國民黨高雄市黨部12日舉行反萊豬記者會。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲國民黨高雄市黨部12日舉行反萊豬記者會。（圖／記者許宥孺翻攝）

議會黨團書記長李雅靜表示，「蔡英文政府說自己是最會溝通最謙卑的政府，你還記得在戰車上罵執政黨的話嗎？」她直指，ppm跟ppb的標準，兩者差1000倍，蔡政府拿數字在欺騙大家，蔡政府的標準高出於聯合國標準含量的40%，也比馬政府當時訂定的標準還寬鬆，更向高雄市長陳其邁放話：「你不要當『軟男』，如果你對『軟男』這個稱呼有意見，請說話算話，為高雄市民挺身而出」。

「當初說對高雄一生懸命，現在呢？」高雄市議員陳美雅認為，東海大學針對「是否支持台中市將繼續落實食安自治條例『瘦肉精零檢出』的政策？」民調結果，有超過六成的台中市民支持，台中市政府也說會持續堅持「零檢出」的政策。「陳其邁要不要也做個高雄版的瘦肉精美豬民調，聽聽高雄人的想法？陳其邁以前說，『開放的那天就是執政者下台的那天』，我們都要站出來連署反萊豬，不要像民進黨拿到政權就雙重標準。」

高雄市議員邱于軒則嘲諷，「我們高雄市前新聞局長丁允恭把女友抬上辦公桌，蔡英文把美豬端上人民的餐桌，這是甚麼樣的政府？倒行逆施，可惡至極！」

▲▼國民黨高雄市黨部12日舉行反萊豬記者會。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲曾麗燕議長帶頭在反萊豬宣誓版上簽名。（圖／記者許宥孺翻攝）

最後吳怡玎委員、曾麗燕議長帶領現場議員們，共同在反萊豬宣誓版上簽名，並簽下反對進口美國萊豬的連署書，高雄市議會國民黨團研議將在下個會期中提案。李雅靜表示在這次連署只是第一階段，需要1932人以上參與提案，未來反萊豬第二階段的連署活動則需要28萬9667人參與，需要更多市民朋友幫忙，一同為家人的食安健康發聲。

▲▼國民黨高雄市黨部12日舉行反萊豬記者會。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲國民黨團力反萊豬，呼籲民眾簽署反對連署單。（圖／記者許宥孺翻攝）

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