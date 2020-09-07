獨／高雄女四肢長紅疹！一張紙驚曝老公出軌...她淚灑診間

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名女子發現自己的雙手和雙腳都長滿了丘疹，趕緊到診所求助皮膚科醫師，但醫師一看，心裡就有了答案，不過為避免女子太過傷心，所以先請女子抽血檢驗，讓她自己「看到答案」。

▲女子第一次到院就診，雙手、雙腳佈滿紅色丘疹。（圖／柯適中皮膚科提供）

請繼續往下閱讀...

▲女子第一次到院就診，雙手、雙腳佈滿紅色丘疹。（圖／柯適中皮膚科提供）

收治病例的皮膚科醫師柯適中表示，女子本先以為是富貴手，但是塗藥都沒有效，輾轉到診所來看診時，主訴雙手長滿了大大小小的紅色皮疹，雖然不痛也不會癢，但是已經影響到外觀，不過令她納悶的是，就在前幾個月，先生的雙手和雙腳也曾長過類似的丘疹。柯適中說，「我一看，有十足的把握是梅毒，但為了不讓患者一時之間無法接受這個消息，我請她先去抽血檢驗再來回診，也是做到雙重確認」。

▲女子第二次回診，患處呈現脫皮反應。（圖／柯適中皮膚科提供）

第二次回診時，女子一進診間就哭喪著臉，「醫生，我真的得梅毒嗎？」女子表示，看到抽血檢驗報告就心裡有底了，但是怎麼都想不透，到底是怎麼染上梅毒的？柯適中先檢查女子的四肢，患處都已經出現脫皮反應，再看檢驗報告，女子的梅毒抗體反應高達2560，便問她：「可以想看看，最近的性接觸者有誰？」

女子則是當場喊冤，一再地表示「我是清白的」，澄清自己只有一位性伴侶，也就是老公，但難道是先生在外「偷吃」，才會雙雙染上性病？柯適中聽完後，語帶不捨表示，梅毒並非無法治癒，可透過藥物注射或服用抗生素控制病情，但要小心可能復發，必須長期抽血追蹤。

▲皮膚科醫師柯適中。（圖／記者吳奕靖攝）

柯適中指出，梅毒第一期，大多會是口腔、性器官出現破皮潰爛，但是因為患處不會痛也不會癢，所以患者容易延遲就診，大多梅毒患者在發現染病時，都已進入梅毒二期，據統計，30%梅毒二期患者會出現皮疹，5%患者會出現異常掉髮。柯適中建議，梅毒患者應到大醫院感染科就診，除能給予更完善的療程外，另能進一步檢查是否可能感染其他性病。