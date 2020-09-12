　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

多國機構研究：新冠病毒搭「太空便車」墜落地球！　曝墜落時間地點

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新冠狀病毒。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲2019冠狀病毒疾病起源未定，各種論述推陳出新。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）1月自武漢爆發至今，大家已經聽過許多對於起源的怪異論述；然而最新一則包括中、日、澳、英等多國機構聯合發出的文章卻讓人啼笑皆非，因為他們認為病毒是搭乘隕石的太空便車降落在地球上的，其他還有西班牙流感、SARS、耳念珠菌也是透過同一途徑「侵入地球」。

綜合報導，中國天津疾控與預防中心聯合加拿大多羅多大學、澳洲墨爾本大學以及日本胚種論與天文學研究機構、倫敦中國科學歷史與文化基礎機構共同撰寫，並刊在愛思唯爾（Elsevier）出版社的遺傳學期刊。

論文名稱為《新的急發冠狀病毒和耳念珠菌疾病的起源 ─ 來自地表或太空？》（Origin of new emergent Coronavirus and Candida fungal diseases—Terrestrial or cosmic?）主要作者是澳洲籍的史迪爾（Edward Steele）。文中指出，2019冠狀病毒疾病和耳念珠菌的爆發，皆展現出高度獨特且迅速擴散全球的特徵，而此項特徵透過人傳人的病毒分析研究方式，難以解讀其中奧妙，但若以隕石攜帶著這兩種病毒墜入地球，進而傳染給人類的胚種論（Panspermia）角度，則可以得到解釋。

▲▼隕石跟地球。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲該研究認為隕石乘載冠狀病毒，墜入地球後才開始擴散。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文中強力支持病原藉由隕石墜地的管道殖民地球，他們更明確指出隕石墜落時間與2019冠狀病毒疾病的起源 ─ 時間2019年10月11日，地點中國吉林省松原市。至於為何武漢率先爆發大規模感染，因為「隕石碎片墜落在武漢」。

據了解， 該團隊曾投稿論文治國際權威醫學期刊《刺胳針》（Lancet），但被拒絕。論文得到《撤件觀察網》（Retraction Watch）引述，該網站對於這篇嚴重悖離事實根據的論說又酸又批，表示疫情至今除了病毒從武漢病毒實驗室流出到5G細胞科技，各種臆測言論不斷出現，但這個「外太空病毒起源」光是存在就很厲害。網站引述推特網友，以英文口頭禪「Bullshit」（一般譯狗屎）做更動，稱這篇論文通篇都是「蝙蝠屎」（batshit）。

該篇論文的共同作者之一是維克拉瑪辛赫（Chandra Wickramasinghe），為斯里蘭卡出生的英國數學家、天文學家和天體生物學家，其實他早在20年前就聲稱流感是來自外太空，並認為2003年的急性呼吸道症候群（SARS）和最近的疫情，同樣都是太空惹的禍。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／台中前議員家門口突暈倒猝逝　享年57歲
快訊／女友蹓狗晨運　遭男友狂刺胸部11刀命危
丁允恭性醜聞爆發　前妻嚴婉玲首度說話了
台灣人「超愛偷這個」！老外一看狂點頭：被拿3次
館長深夜哭曝「爛廢的大腿」　高嘉瑜一句話讓館粉暴動：先不要
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

多國機構研究：新冠病毒搭「太空便車」墜落地球！　曝墜落時間地點

奧勒岡野火燒死13歲少年「愛狗趴腿上」　母救人失敗全身灼傷送醫

快訊／剛果黃金礦坑崩塌！　至少50人「活生生被埋」死亡

中印要「避免誤會」　再召開旅級指揮官會議：希望快讓局勢降溫

川普拜登出席同場合「王不見王」　911恐攻紀念活動成大選角力場

美增強印太影響力　越南媒體：CDC預計在河內設立東南亞辦公室

路透：北京拒TikTok被迫出售　寧願在美直接下架

牛津認證「台灣防疫又抗衰」：死亡率及經濟衰退率皆全球最低

影片曝！墨西哥世紀毒梟「矮子古茲曼」訪談流出：我只對女人上癮

巴林官員：與以色列和平協議 提振區域安全穩定

台南88歲豆花伯遭惡意棄單　客嫌20元貴！黃偉哲霸氣：全包了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

楊丞琳跳《BAD LADY》:比Zumba一小時還累　打破出道20年尺度「穿細肩帶bra露腹肌!」

林心如率「小姐們」酒店實習真喝醉　新戲揪霍建華？她難開口：看他賞不賞臉

融化啦❤迷你「蜜袋鼯」外送員 頭戴小小安全帽一臉茫然狂賣萌

Justin黃明昊「搖呼拉圈」姿勢超奇葩！　「眼神都是絕望」…王一博笑翻ＸＤ

噁爆！大媽咬生蝦又放回迴轉道　店員阻止...她：太腥！旁邊沒碰到

他花1年設計視覺+聽覺神樂器　2千顆鋼珠彈奏宛如交響樂團！

田馥甄「MV才露臉2秒」：給我多點鏡頭！　女主張榕容…導演虧Hebe「不會演的少演點」

淫保全19歲嫩妻騙警涉3罪！　幫少女送餐還「謊報老公失蹤」

多國機構研究：新冠病毒搭「太空便車」墜落地球！　曝墜落時間地點

奧勒岡野火燒死13歲少年「愛狗趴腿上」　母救人失敗全身灼傷送醫

快訊／剛果黃金礦坑崩塌！　至少50人「活生生被埋」死亡

中印要「避免誤會」　再召開旅級指揮官會議：希望快讓局勢降溫

川普拜登出席同場合「王不見王」　911恐攻紀念活動成大選角力場

美增強印太影響力　越南媒體：CDC預計在河內設立東南亞辦公室

路透：北京拒TikTok被迫出售　寧願在美直接下架

牛津認證「台灣防疫又抗衰」：死亡率及經濟衰退率皆全球最低

影片曝！墨西哥世紀毒梟「矮子古茲曼」訪談流出：我只對女人上癮

巴林官員：與以色列和平協議 提振區域安全穩定

趙立堅：《花木蘭》鳴謝新疆很正常！　讚劉亦菲撐港警「好樣的」

少女不爽前任借2千不還　撂男友討債反遭「6打4」...鋁棒狂打慘敗

無雷／人權作家突然變黑奴！《顫役輪迴》結局逆轉驚奇箱

浪漫三色花田、粉紅波斯菊　中台灣秋季必拍4大浪漫花海

快訊／台中市前議員林威邦家門前暈倒猝逝！　享年57歲

多國機構研究：新冠病毒搭「太空便車」墜落地球！　曝墜落時間地點

「氣氛仔」波特命中關鍵3分彈　金塊逆轉快艇延長戰線

15年好友怒駁雪莉媽：為錢才斷聯！　長文曝「生前對話」求別再利用

快訊／恐怖醋男埋伏河堤　女友蹓狗晨運...胸部慘被狂刺11刀命危

丁允恭性醜聞爆發！前妻嚴婉玲首發聲：祝受傷女可平復

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

國際熱門新聞

6惡犬包圍　男遭分食爆血慘死

欠作業要100下深蹲跳！泰13歲病童深夜猝死

疫情衝擊 「澳洲虎航」結束營運

砍死16歲孫女　阿公殺人罪被捕

人妻遭輪流性侵案　警逮捕12嫌犯

毒梟矮子：我只對女人成癮

美有「俄中韓都不知」的秘密武器

抗疫又保經濟　牛津研究：台灣最佳例證

川普宣布　以色列與巴林達成和平協議

7年暴增43倍！他照X光「嘴塞300顆牙」

菲女刺青旭日旗遭韓網友羞辱　全國爆反韓

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

剛果黃金礦坑崩塌至少50人遭活埋亡

更多熱門

相關新聞

抗疫又保經濟　牛津研究：台灣最佳例證

抗疫又保經濟　牛津研究：台灣最佳例證

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）肆虐全球逾8個月，世人仍在辯論究竟守住國家人民性命，是否就意味著經濟重創；然而英國牛津大學研究員比較近40個國家數據後，從台灣這個例子中找到最佳反證，一般成功維護人民安全的國家經濟衝擊較小，而台灣在致死率和經濟衝擊的程度上，皆是相對最低限度。

萬人血清研究調查　醫事司將雙方約談

萬人血清研究調查　醫事司將雙方約談

中國文旅部：公民暫勿前往捷克旅遊

中國文旅部：公民暫勿前往捷克旅遊

中國外交部：對美駐華、駐港外交官實施對等限制

中國外交部：對美駐華、駐港外交官實施對等限制

中印撤軍邊界　BBC：印度鬆了口氣

中印撤軍邊界　BBC：印度鬆了口氣

關鍵字：

中國新冠肺炎新型冠狀病毒論文外太空武漢

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

6惡犬包圍　男遭分食爆血慘死

獨／台北長庚驚爆悶殺命案！夫對中風臥床妻下重手

館長深夜哭了！含淚曝大腿廢掉

台鐵車廂「褲中找松鼠」！情侶超狂影片曝光

快訊／無預警拉下鐵門！新北知名鳳梨酥店回應了

走路撞見老虎　牠回頭秒讓網笑炸

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

愛莉莎莎遇惡鄰　樓上噪音轟炸！

好市多驚見超神下酒菜　網嗨爆掃貨

76億財產全給利智　李連杰認錯前妻

欠作業要100下深蹲跳！泰13歲病童深夜猝死

雪莉日記公開：幼時受的傷害影響巨大

郵局神鬼女業務7年狂吸6億保單！

瞞不過女友！LINE「聊天密集度」全招了

更多

最夯影音

更多
台南88歲豆花伯遭惡意棄單　客嫌20元貴！黃偉哲霸氣：全包了

台南88歲豆花伯遭惡意棄單　客嫌20元貴！黃偉哲霸氣：全包了
93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

楊丞琳跳《BAD LADY》:比Zumba一小時還累　打破出道20年尺度「穿細肩帶bra露腹肌!」

楊丞琳跳《BAD LADY》:比Zumba一小時還累　打破出道20年尺度「穿細肩帶bra露腹肌!」

林心如率「小姐們」酒店實習真喝醉　新戲揪霍建華？她難開口：看他賞不賞臉

林心如率「小姐們」酒店實習真喝醉　新戲揪霍建華？她難開口：看他賞不賞臉

融化啦❤迷你「蜜袋鼯」外送員 頭戴小小安全帽一臉茫然狂賣萌

融化啦❤迷你「蜜袋鼯」外送員 頭戴小小安全帽一臉茫然狂賣萌

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面