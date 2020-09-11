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萬人血清研究調查　衛福部認彰化說明資料仍不足「將約談雙方」

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▲衛福部醫事司石崇良司長出席中央流行疫情中心記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲衛福部次長兼醫事司長石崇良，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

彰化萬人血清抗體研究遭檢舉相關倫理審查（IRB）有爭議，台大公衛學院已提出相關資料，但由於內容簡略且與彰化衛生局說法不一，衛福部要求彰化衛生局另提資料說明。衛福部次長兼醫事司長石崇良今（11）日表示，彰化雖於昨（10）日提交資料，但仍不足以釐清事件，下週起會約談雙方，盼年底前完成調查。

彰化萬人血清調查研究疑似未通過倫理審查委員會（IRB）遭到檢舉，衛福部與科技部、教育部成立專案小組調查。石崇良表示，根據台大公衛提出相關資料指出，台大校總區審查認為該研究IRB為免審，因為該研究為彰化衛生局委託，為去辨識化資料分析，不涉及抽血行為；彰化衛生局則認為是配合台大研究執行抽血。

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衛福部進一步請彰化衛生局提出資料，於昨日送抵，石崇良說，內容仍是重複同樣說法，不足以釐清案件，另也發現相關同意書告知內容簡略，還需第一線執行人員說法釐清受檢者是否經完整知情同意過程才決定被抽血，下週起會找台大公衛與彰化縣衛生局雙方相關人員約談說明，此外，也必須瞭解檢體後續如何處理。

石崇良強調，由於相關研究已經暫停，屬於過去式，和防疫本身已經無關連，在整體防疫工作來說並非最優先，但仍希望在年底前能夠完成案情調查。

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