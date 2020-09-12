美國慘遇病毒強襲「911紀念活動」也變了　川普、拜登休戰致敬罹難者

▲美國總統川普赴賓州「聯合航空93號國家紀念館」致敬911事件罹難者。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國911恐怖攻擊事件（下稱911）來到19周年，總統川普與競爭對手拜登都在激烈的競選中停下腳步，不提政治，趕赴各地向近3000名罹難者致敬。但在新冠肺炎肆虐全球的這一年中，紀念活動也發生改變，雖然紐約、五角大廈與賓州的「聯合航空93號國家紀念館」都仍舉行儀式，卻因疫情考量縮減規模、改變方式，引發軒然大波。

川普從賓州展開致敬行程，他向台下觀眾表示，「唯一能夠阻止敵人對美國民主核心發動致命攻擊的，就是這40位男性與女性的勇氣與決心，也就是93號班機上令人驚嘆的乘客與機組人員。美國在追捕威脅我們人民的恐怖分子時，絕不寬貸」。

▲拜登（左）與彭斯（右）在紐約的911紀念活動上「碰手肘」打招呼。（圖／路透）

拜登上午在紐約出席一場莊嚴的紀念儀式，並未發表演說，還與同樣戴著口罩的副總統彭斯「碰手肘」打招呼。現場大約200人參加，包括州長古莫（Andrew Cuomo）與參議員舒默（Chuck Schumer）。他隨後才前往賓州，與罹難者家屬對話，但是與川普一樣避談政治話題，「身為美國人的其中一個象徵，就是理解有一些事情比你自己更重要。」

▲「在光中致敬」一度因疫情考量而取消，經過激烈爭論，11日晚間如常舉辦。（圖／達志影像／美聯社）



紐約911國家紀念博物館每年邀請家屬在現場朗誦罹難者姓名，但今年改採事先錄音；朝向曼哈頓夜空投射2道藍色光束，紀念雙子星大樓的「在光中致敬」（tribute in light）8月原本取消，避免群聚，卻引發強烈反彈，激怒部分罹難者家屬、警消工會與政治人物，經過一番論戰後才恢復。

聯合航空93號國家紀念館（Flight 93 National Memorial）取消音樂演奏，縮短了原本大約1.5小時的儀式。負責人表示，為了避免朗誦者密切接觸，決定改由一名家庭成員為代表即可，減少現場人數。

▲911紀念活動因疫情關係發生許多改變。圖為紐約世貿中心附近的紀念碑。（圖／路透）

五角大廈僅由高階官員參加，並且也以錄音方式呈現罹難者姓名，而非現場朗讀。家屬今年未能參與儀式，但當天稍晚可以參觀紀念碑。而紐約消防局9日時舉辦小型紀念活動，局長尼格羅（Daniel Nigro）上月就曾向同仁們表示，部門「強烈建議」成員不要參加911紀念活動。

儘管一些家屬能夠理解、體諒紀念儀式取消或改變，但也有人擔心「永不忘記」的承諾正在逐漸消失。退休消防隊隊長吉姆（Jim Riches）失去了同為消防員的兒子吉米（Jimmy Riches）。他認為，因疫情帶來的改變「又是另一記耳光……我希望他們不會忘記，但他們正在試圖這樣做」。

▲911罹難者家屬擔心「永不忘記」的承諾逐漸淡去。圖為紐約世貿中心附近的紀念碑。（圖／路透）



911紀念組織「史蒂芬．提勒通往塔樓基金會」（Stephen Siller Tunnel to Towers Foundation）仍自行安排了紀念典禮。同為殉職消防員家屬的主席席勒（Frank Siller）認為，罹難者家屬應該要在保持安全距離的情況下，朗誦逝去摯愛的名字，「我們必須持續讓美國人知道19年前發生了什麼，他們必須看到那一天的情緒，而不是一段錄音」。

但是，另一位罹難者家屬卡西瑪德提（Anthoula Katsimatides）指出，雖然今年很多活動都被取消，但911紀念活動「只是被改變了，變成能夠讓我們尊敬、安全地向所愛之人致敬的方式」。她說，「誰能預料得到新冠肺炎？這完全是無法預測的，就像911一樣。」

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