牛津認證「台灣防疫又抗衰」：死亡率及經濟衰退率皆全球最低

▲中央推動防疫新生活，民眾普遍配合度高。（圖／指揮中心提供）

記者張靖榕／綜合外電報導

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）肆虐全球逾8個月，世人仍在辯論究竟守住國家人民性命，是否就意味著經濟重創；然而英國牛津大學研究員比較近40個國家數據後，從台灣這個例子中找到最佳反證，一般成功維護人民安全的國家經濟衝擊較小，而台灣在致死率和經濟衝擊的程度上，皆是相對最低限度。

牛津馬丁學院（Oxford Martin School）專案研究員哈賽爾（Joe Hasell），日前根據研究結果撰寫一篇名為「疫情中哪個國家同時保護了健康和經濟」的文章，提及在當前主流論述中，許多人會認為兩者必須取其一，健康和經濟發展是相反道路，但實際比較卻非如此黑白分明。

哈賽爾在文中指出，從38個國家的疫情狀況做分析比較，以及今年第2季GDP和去年同期相比下來，考慮通貨膨脹的因素後，全部國家皆呈現經濟衰退的情況，美國達到9.5％，西班牙、英國及北非國家突尼西亞的衰退高達20%，南韓和日本分別衰退3％和10％，還有其他如新加坡、印尼、菲律賓等國家，反觀台灣卻只有衰退0.6％。

▲▼全球38個國家中，台灣在疫情中經濟衰退幅度最小。（圖／翻攝自「Our World in Data」）

經濟衰退與防疫的關係中，台灣除了守住大幅經濟衰退的可能，每百萬人死亡率也是38個國家中最低，僅0.29人，南韓6.3人、西班牙620人，祕魯更是高達867人。而全球唯一突破600萬確診的美國，每百萬人死亡率也有552人，加上經濟衰退9.5％，可謂「人財兩失」。

哈賽爾表示藉由此次分析，得知部分國家採取的政策有效，控制疫情也同時確診經濟發展受最小影響，與主流論點有所不同是值得參考並反思的，未來也將等疫情之後取得更多數據資料，再進行更深更廣的分析。