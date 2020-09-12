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中俄友好！　王毅批美國「管的太寬了，手伸的太長了」

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▲當地時間2020年9月11日，中國國務委員兼外長王毅在莫斯科和俄羅斯外長拉夫羅夫共見記者。（圖／取自中國外交部網站）

▲當地時間2020年9月11日，中國國務委員兼外長王毅在莫斯科和俄羅斯外長拉夫羅夫共見記者。（圖／取自中國外交部網站）

記者陳政錄／綜合報導

中國外交部長王毅近日訪俄，他於當地時間11日與俄羅斯外交部長拉夫羅夫共同會見記者時，就中俄、中印、中美情勢表達看法，強調在動盪不安的國際形勢中，中俄是重要穩定力量，同時，中國將切實落實中印達成的五點共識，為解決邊境問題創造條件。

至於外界關注的中美關係，王毅特別提到，中國從不干涉別國內政，當然也不會干涉美國內政，直言現在美國「管的太寬了，手伸的太長了！」奉勸美國一些人還是先把自己的事情管好，切實遵守國際關係準則，停止插手別國的內部事務。

「現在是中方要求美國不要干涉中國內政的時候。」王毅說，中國全國人大從未討論制定過針對美國內部事務的議案，而美國國會卻三天兩頭推出針對中國內部事務的各種議案。　

事實上，近期在中美關係激化、中印邊境衝突升溫的背景下，中國大陸外交動作頻頻，包括王毅甫於1日結束歐洲五國訪問後，中共中央政治局委員楊潔篪再訪緬甸、西班牙、希臘；中國外交部9日宣布國家主席習近平將於14日，進行「中德歐領導人會晤」，以視訊方式舉行，另王毅於近日出訪俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯與蒙古，並出席中俄印外長午餐會。

王毅指出，在新冠肺炎疫情加速世界百年變局背景下，中俄新時代全面戰略夥伴關係展現出強大韌性，成為動盪不安的國際形勢中的重要穩定力量。當前，中俄「雙橋雙管」互聯互通新格局逐步形成，對中俄務實合作的前景更加充滿信心。

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