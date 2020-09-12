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陸黨媒批韋德齊「跳樑政客」：破壞不了中捷合作

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▲捷克參議院議長韋德齊離台，與立法院長游錫堃碰肘致意。（圖／記者林敬旻攝）

▲捷克參議院議長韋德齊離台時，與立法院長游錫堃碰肘致意。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳政錄／綜合報導

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）日前率團訪台，引發中國大陸不滿，除將限制相關捷克官員訪華外，民間亦出現抵制捷克聲浪。對此，中共黨媒《人民日報》12日於海外版刊文形容，韋德齊是「跳樑政客」，企圖打台灣牌謀求政治資本，但終究「破壞不了中捷合作主流。」

該文特別提到，捷克總統和總理均已對韋德齊提出批評，包括捷克總統齊曼指稱訪台是「幼稚挑釁」，捷克外交部長稱，參議院議長行為不代表國家外交政策，捷方承認一中原則等。

▲▼捷克外交部長佩崔切克（Tomas Petricek）。（圖／達志影像／美聯社）

▲捷克外交部長佩崔切克（Tomas Petricek）表示韋德齊行為不代表捷方外交政策。（圖／達志影像／美聯社） 

因此《人民日報》海外版評論，韋德齊執意訪台，所圖的就是政治資本，打台灣牌增加曝光率，並尋求美國認可。「近來，美國四處拉『盟軍』入夥，『組團反華』。」

但該文強調，韋德齊低估了中國大陸捍衛核心利益的決心，想利用台灣問題撈政治資本，中方政府和人民絕不答應。「台灣是中國領土不可分割的一部分，中國在台灣問題上的立場是一貫的、明確的，維護祖國統一的決心不會改變。」強調中方不會聽之任之、坐視不管。

值得注意的是，對於「反捷」聲浪越演越烈，中共黨媒採一面嚴詞抨擊、一面緩頰方是，強調「一兩個急著『跳梁』的政客破壞不了中捷友好合作的主流」，提到捷克總統齊曼自2013年上任以來，一直尋求加強和大陸的貿易往來。

文章指出，中捷關係健康發展符合兩國和兩國人民的共同利益。「對於韋德齊之流，我們相信他的立場無法代表捷克官方外交政策和主流民意，我們更要正告韋德齊及其背後的反華勢力，永遠不要低估14億中國人民堅定捍衛國家主權和領土完整的堅定意志和決心，任何搞政治操弄、製造『台獨』分裂活動的企圖都不會得逞！」

對於中方反捷聲浪，甚至因此取消對捷克部分訂單，外交部發言人歐江安10日表示，中共利用市場做為逼迫他人的工具，恐嚇威脅捷克接受中方主張，恐對市場造成破壞性影響。她強調，霸凌行為不會贏得尊重，只會更增加反感，捷克參議長韋德齊面對恐嚇壓迫時，不屈不撓的態度才是捍衛民主自由的精神。

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