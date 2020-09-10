范世平：王金平只關心政治利益　「復出是為扮演連戰的角色」

▲台師大政研所教授范世平。（資料照／記者陳政錄攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對前立法院長王金平9月中旬將率團赴福建廈門參加第12屆海峽論壇的意圖，台師大政研所教授范世平10日分析，儘管前總統馬英九狂拍中國領導人習近平馬屁，但中國看重的人是王金平，而王金平是位在政壇翻轉數十載的「喬王」，關心的只有政治利益，選此時復出當然是為個人政治前途，扮演前副總統連戰過去的角色。

「王金平到底在圖什麼？」范世平表示，王金平與故總統李登輝、民進黨、民進黨立院黨團總召柯建銘的關係密切，被質疑是「藍皮綠骨」，2014年太陽花學運時，他甚至協助那些反對「兩岸服貿協議」的抗爭學生。

范世平認為，中國拉攏與寄希望於王金平，不在乎其過去，表示中國覺得王金平這個本省籍的國民黨本土派有利用價值，雖然馬英九公開說如果中國武力犯台，就會「首站即終戰」，而且美國不會來協助台灣，猛拍習近平馬屁，但中國真正看重的卻是王金平。

范世平指出，「不要跟我說王金平此行是為了兩岸和平，一個在政壇翻轉數十載的『喬王』，關心的只有政治利益」，也不要說王金平關心兩岸關係，當國民黨高層如連戰等人前仆後繼的前往中國，他卻按兵不動，而在2015年時，中國也曾邀請即將卸任立法院長的他訪中，但被拒絕。

范世平表示，一個年屆80歲的人，逐漸走下政壇，卻在此時復出，享受鎂光燈，當然是為了自己的政治前途，扮演連戰過去的角色。

針對王金平8月請見總統蔡英文，范世平認為，王金平為什麼一直扯到蔡英文？說回來可向蔡報告？「因為他要讓外界覺得是蔡的密使，有秘密任務，這是墊高自己的政治身價」。連戰2013年2月去見習近平前，特別見了馬英九，就是凸顯他是馬的特使，結果馬辦立刻否認；因為前一年馬英九連任後，把「連系」的海基會董事長江丙坤換掉，連戰是要證明仍受馬的重視，仍可代表馬。

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