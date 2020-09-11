衛福部躲美豬公聽會　邱顯智貼公告協尋「失蹤人口」

▲衛福部長陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者蔡文鈴／台北報導

政府宣布開放含有瘦肉精的美豬後引起各界疑慮。時代力量召開三場記者會、一場公聽會，但衛福部一場都沒有出席，也沒有派代表到場，立委邱顯智還在臉書PO出協尋失蹤人口衛福部，「回應人民的疑慮，很難嗎？」

邱顯智在臉書表示，美豬開放因為是衛福部、農委會的行政命令，預告期只有七天，如果不趕著開公聽會、記者會，爭取溝通機會，難道放著給他過？



邱顯智也提到，衛福部表示，這個議題只有部長有發言權限，所以邀請會附註，如果部長不能來，請派有發言權限的同仁代表出席。而外界質疑，是不是公文根本沒有送到衛福部？但其實都會同步傳真、電聯衛福部國會聯絡人，也都得到明確回覆「衛福部不會派員出席。」

邱顯智說，當部長陳時中頻繁接受媒體採訪，上廣播電台澄清疑慮，這都很好，如果能到國會議員主辦的公聽會、記者會現場回應，那一定不會引起這麼多的反彈。



邱顯智強調，政策轉向不是不行，只要開大門走大路，把道理講清楚，完備審議程序，人民不見得不會買單；劍走偏鋒、拒絕溝通，只會讓政策推動，陷入無窮無盡的惡性循環。



邱顯智表示，時代力量作為一個在野黨，不會放棄溝通，也不會放棄監督，我們還是站在理性對話的這一邊，要求執政團隊出面說清楚。

▲邱顯智協尋衛福部。（圖／翻攝邱顯智臉書）