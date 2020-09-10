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蔣萬安挺「食安公投」：美國瘦肉精實驗讓豬隻變暴躁

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▲▼蔣萬安、羅智強10日同框宣傳反美豬進口公投提案。（圖／翻攝自YouTube／戰神94強拚公投）

▲蔣萬安、羅智強10日同框宣傳反美豬進口公投提案。（圖／翻攝自YouTube／戰神94強拚公投）

記者徐政璿／台北報導

國民黨革實院長羅智強發動「台北站將」百場街頭宣講活動進入第三天，10日與國民黨立委蔣萬安同台，下午5點在中山北路、民權東路口進行宣講。蔣萬安表示，過去美國對瘦肉精做過相關實驗，發現因為中樞神經受損，豬隻產生暴躁，而患有乳癌的老鼠癌症移轉率也暴增22倍，呼籲民眾出來連署「食安公投」。

蔣萬安表示，過去就常和羅智強很常碰面，也一起出席，今天最主要還是談美豬公投的議題。蔣萬安質疑，雖然陳時中說瘦肉精豬肉符合國際標準，但這個國際標準卻只對六個人做人體實驗，沒針對老人、孩童、心血管疾病患者作任何實驗，這個標準也受到歐盟強烈質疑。

蔣萬安指出，過去美國對瘦肉精做過相關實驗，發現因為中樞神經受損，豬隻產生暴躁，而患有乳癌的老鼠癌症移轉率也暴增22倍。

蔣萬安更提出，政府完全沒有對國人的飲食習慣作風險評估報告，瘦肉精豬肉要是進來，豬肉油脂到底要不要標示？標產地還是瘦肉精含量？至今都說不清楚，希望政府不要跳過任何可以溝通的過程，貿然開放瘦肉精美豬。

蔣萬安強調，過去四年八個會期，到這一屆第二個會期 他都一直在社福衛環委員會，跟陳時中部長互動很多也很好，但在美豬議題上，有很多事情到現在行政部門都沒說明清楚就貿然開放，相關的經費、人員根本不夠，這是最讓國人無法安心的部份。

羅智強說明，過去反對瘦肉精時，陳歐珀說吸毒就是吸毒、蘇嘉全說瘦肉精有副作用、陳其邁也嗆過開放瘦肉精豬肉的總統該下台，今天公投的目的主要還是還權於民，無論支持、反對，都能進投票所投下神聖的一票，公投本身是中性的，這件事影響那麼大、大家那麼關心，如此重大的議題當然要跟社會溝通。

羅智強表示，今天不談台北市長選舉，只談公投，目前食安、還我公投，兩項活動，都是國民黨最重要的公投；現在瘦肉精美豬議題，光是豬肉油脂是否標示，食藥署就跟陳時中互相打臉，這叫人民怎麼相信政府的管理能力？

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