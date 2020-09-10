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國中小營養午餐「全用國產豬」成本增！陳吉仲：研擬合適補助

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記者許展溢／台北報導

萊克多巴胺（瘦肉精）美豬明年一月進口來台，國人憂吃到怎麼辦？教育部更要求國中小營養午餐要使用國產豬，只是不少加工品若也要用國產，成本增加，價格勢必調整，獎勵金可能不夠。農委會主委陳吉仲今（10日）表示，會跟業者密切討論，針對價差研擬合適補助水準。

▲▼新北市長侯友宜於8/31開學日前往土城頂埔國小視察營養午餐，擔任一日打飯班，親自為小朋友打飯打菜。對於小朋友吃的豬肉，特別詢問校長豬肉產地是否為台灣豬。（圖／記者湯興漢攝）

▲教育部要求國中小營養午餐要使用國產豬。（圖／記者湯興漢攝）

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陳吉仲今出席第一屆幸福農村金推獎指出，政府食安五環和新農業政策，針對學校營養午餐部分，應採用在地食材並全面試辦，目前全國3700多所學校、180多萬學生，使用三章一Q在地食材覆蓋率達60%。日前行政院有交代農委會跟教育部，獎勵3千多所學校使用國產豬，包括國產雞肉，已啟動相關規劃、工作。

▲▼農委會主委陳吉仲出席「第1屆幸福農村金推獎」頒獎典禮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳吉仲說，會確保所有學校都使用國產豬。（圖／記者屠惠剛攝）

陳吉仲表示，美豬明年一月才進口，現在學期開始了，現在跟食材業者密切討論，使用國產豬肉若有相關價差，「會針對價差研擬合適的補助水準」， 用三章一Q每位小朋友目前一天補助3.5元，加碼使用產銷履率再補助1.5元，用有機食材補助4元，以上是既有的機制運作。最近全國各餐盒公會，會到農委會拜會，會一起努力確保所有學校，明年開始都會使用國產豬。

另外，民間團體批評，豬內臟、豬舌和豬腦等部位，根本無法從源頭掌握到，用怎麼可能追蹤流向？陳吉仲說，改天很樂意跟衛福部共同公布所有豬肉跟豬肉各部位的40幾個稅則號列，及每個稅則號列中相對應的部位，豬肝有單獨稅則號列，豬腎跟其他是在其他稅則號列裡，只要完整公布，再透過邊境的溯源管理，絕對可以讓流向非常清楚。

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