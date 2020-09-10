邊境檢驗率僅4%　王婉諭質疑：未來美豬如何百分百查驗？

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美豬開放議題延燒，時代力量立委王婉諭10日則在ETtoday《雲端最前線》節目中質疑，衛福部長陳時中稱要百分之百邊境檢驗，但從先前的政策白皮書可見，目前檢驗能量不夠，在進口肉品部分只有4%可以抽查，其中大概有25%是不合格的，「未來如何做到100%的抽驗？」

《雲端最前線》10日邀請王婉諭及民眾黨立委賴香伶、台北市議員鍾沛君分享時事議題看法。王婉諭指出，在美豬進口議題上，能夠理解情勢不同，或是我方必須與美國有連結的情況下做出政策調整，但仍認為倉促上路非常不妥當，很多行政程序未完備。

▼時代力量立委王婉諭。（圖／翻攝雲端最前線）



王婉諭進一步說，政府應該更嚴格的向國人說明清楚現在風險評估做到哪，像是內臟部分到底會有多少影響；台灣文化上，會吃內臟、以豬肉為主食，也有很多豬肉加工品，接下來產地來源該怎麼標、能不能標？如何稽查？這些事情政府都講了個方向，卻沒看到清楚的落實及規劃，「我們一定要在這公告期7天後就通過這公告嗎？我覺得這很值得考慮」。

王婉諭接著說，國人吃內臟其實很頻繁，但評估報告中，卻沒看到對於哺乳母親或嬰幼兒、學童、心血管疾病的人可能有比較高的風險，「相關評估報告為什麼沒有做？」她強調，評估報告這麼多年來雖然有更新，但內容大同小異，還是希望能更完整去做評估。

王婉諭還強調，要推一個政策讓民眾支持，真正負責任的方法是說清楚、溝通，相關配套定清楚後，大家當然不會反對，但現在什麼都不清楚的狀況下，只說很安全要通過、進口，包含內臟進口、油不用標示，「這樣很不負責任、也非常沒擔當」。

▼民眾黨立委賴香伶。（圖／翻攝雲端最前線）



賴香伶則說，昨天民眾黨舉辦公聽會，很遺憾陳時中沒出席，衛福部方面也表明「現在要部長才能代表（發言）」，「我認為他們在把關的機制上還沒想清楚！」她指出，對於進口肉能不能分成美豬、萊豬兩種（貨）品號，昨天有要求關務署、農委會要想辦法，請他們研究，再來才是進到貨架後，外品包裝、散裝包裝。

賴香伶並說，相關配套到目前為止散在衛福部、農委會，彼此間並沒有很好的協作平台，因此如今快開議了，還不太敢讓立法院馬上開議，「我認為是很多作業把關（還沒做好）」。

鍾沛君也在節目中提出「三問」，質疑美豬案從一開始跳過立法院、用行政命令方式，大家就已對這個決策的生成充滿疑慮，如今拋出用百億幫助豬農，首先要問「百億夠不夠彌補台灣豬農未來面臨的損失跟打擊？」第二個問題是，納稅人有沒有同意，用納稅的稅金去彌補國家的決策犧牲產業後造成的損失？

她接著說，第三個問題也是最嚴重的，現在連BTA、FTA的門都還沒看到，簡單來講開放萊豬可能只勉強算是敲門磚，等到具體上談判桌的那一天，又拿什麼東西出來跟別人交換？「我們還有什麼東西是能夠讓美方滿意的？」這是蔡政府不得不深思的問題；如今起手式就重棒丟出這麼大的籌碼，未來真的到要談判的環節時，「你還有什麼可以拿出來談？」

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