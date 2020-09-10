　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邊境檢驗率僅4%　王婉諭質疑：未來美豬如何百分百查驗？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

新聞節目中心／綜合報導

美豬開放議題延燒，時代力量立委王婉諭10日則在ETtoday《雲端最前線》節目中質疑，衛福部長陳時中稱要百分之百邊境檢驗，但從先前的政策白皮書可見，目前檢驗能量不夠，在進口肉品部分只有4%可以抽查，其中大概有25%是不合格的，「未來如何做到100%的抽驗？」

《雲端最前線》10日邀請王婉諭及民眾黨立委賴香伶、台北市議員鍾沛君分享時事議題看法。王婉諭指出，在美豬進口議題上，能夠理解情勢不同，或是我方必須與美國有連結的情況下做出政策調整，但仍認為倉促上路非常不妥當，很多行政程序未完備。

▼時代力量立委王婉諭。（圖／翻攝雲端最前線）

▲▼時代力量立委王婉諭,民眾黨立委賴香伶。（圖／翻攝雲端最前線）

王婉諭進一步說，政府應該更嚴格的向國人說明清楚現在風險評估做到哪，像是內臟部分到底會有多少影響；台灣文化上，會吃內臟、以豬肉為主食，也有很多豬肉加工品，接下來產地來源該怎麼標、能不能標？如何稽查？這些事情政府都講了個方向，卻沒看到清楚的落實及規劃，「我們一定要在這公告期7天後就通過這公告嗎？我覺得這很值得考慮」。

王婉諭接著說，國人吃內臟其實很頻繁，但評估報告中，卻沒看到對於哺乳母親或嬰幼兒、學童、心血管疾病的人可能有比較高的風險，「相關評估報告為什麼沒有做？」她強調，評估報告這麼多年來雖然有更新，但內容大同小異，還是希望能更完整去做評估。

王婉諭還強調，要推一個政策讓民眾支持，真正負責任的方法是說清楚、溝通，相關配套定清楚後，大家當然不會反對，但現在什麼都不清楚的狀況下，只說很安全要通過、進口，包含內臟進口、油不用標示，「這樣很不負責任、也非常沒擔當」。

▼民眾黨立委賴香伶。（圖／翻攝雲端最前線）

▲▼時代力量立委王婉諭,民眾黨立委賴香伶。（圖／翻攝雲端最前線）

賴香伶則說，昨天民眾黨舉辦公聽會，很遺憾陳時中沒出席，衛福部方面也表明「現在要部長才能代表（發言）」，「我認為他們在把關的機制上還沒想清楚！」她指出，對於進口肉能不能分成美豬、萊豬兩種（貨）品號，昨天有要求關務署、農委會要想辦法，請他們研究，再來才是進到貨架後，外品包裝、散裝包裝。

賴香伶並說，相關配套到目前為止散在衛福部、農委會，彼此間並沒有很好的協作平台，因此如今快開議了，還不太敢讓立法院馬上開議，「我認為是很多作業把關（還沒做好）」。

鍾沛君也在節目中提出「三問」，質疑美豬案從一開始跳過立法院、用行政命令方式，大家就已對這個決策的生成充滿疑慮，如今拋出用百億幫助豬農，首先要問「百億夠不夠彌補台灣豬農未來面臨的損失跟打擊？」第二個問題是，納稅人有沒有同意，用納稅的稅金去彌補國家的決策犧牲產業後造成的損失？

她接著說，第三個問題也是最嚴重的，現在連BTA、FTA的門都還沒看到，簡單來講開放萊豬可能只勉強算是敲門磚，等到具體上談判桌的那一天，又拿什麼東西出來跟別人交換？「我們還有什麼東西是能夠讓美方滿意的？」這是蔡政府不得不深思的問題；如今起手式就重棒丟出這麼大的籌碼，未來真的到要談判的環節時，「你還有什麼可以拿出來談？」

《雲端最前線第895集FB》

《雲端最前線第895集Youtube》

ET快訊
快訊／恐怖內輪差！高雄女騎士遭聯結車猛撞當場慘死
快訊／台南手機行老闆「遭持刀猛刺腹部」！滿地血搶救中
男高中生性侵女同學！草屯分局「改76字重PO」網更怒　分局長
最美牙醫衣服沒穿好「掉出F級巨胸」！肩帶滑落正面照掀暴動
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

桃園市議員李柏坊：餵「益生菌豆渣」黃金豬成長快10%

蔣萬安同框羅智強推食安公投　異口同聲避談「這一題」

還原歷史事件　促轉會擬定專法「保存不義遺址」

邊境檢驗率僅4%　王婉諭質疑：未來美豬如何百分百查驗？

罷免王浩宇二階達成率40%！邱仁德：民眾怕被查水表不願連署

范世平：王金平只關心政治利益　「復出是為扮演連戰的角色」

民進黨雲林縣黨部開槓「幸福城市敬陪末座」　縣府：收拾爛攤子

轟霸凌捷克不會得到尊重　外交部：依賴中國就是出賣自由

記帳士工作量大增卻「有責無權」　游錫堃允諾修法協助

于北辰遭免職　黃國園新主委蔡忠誠：國民黨很低迷但我願意承擔

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

隋棠曝老公Tony是長髮控　3歲女兒Lucy剪「32cm長髮」原因超暖心

孕妻「誤空燒水壺」很自責：我好笨　GAI秒安慰「妳不笨，妳只是懷了柚柚」

三寶婦路中迴轉遭撞　驚喊：好恐怖！重機幹嘛騎那麼快？

《我的婆婆》Darren遭劉品言慫恿搶經營權　挖鼻屎講道理再吃下去...鍾欣凌氣炸!!!

小S許老三互指對方「料北仔」XD　《康熙》不會復活：失去才知道珍惜

桃園市議員李柏坊：餵「益生菌豆渣」黃金豬成長快10%

蔣萬安同框羅智強推食安公投　異口同聲避談「這一題」

還原歷史事件　促轉會擬定專法「保存不義遺址」

邊境檢驗率僅4%　王婉諭質疑：未來美豬如何百分百查驗？

罷免王浩宇二階達成率40%！邱仁德：民眾怕被查水表不願連署

范世平：王金平只關心政治利益　「復出是為扮演連戰的角色」

民進黨雲林縣黨部開槓「幸福城市敬陪末座」　縣府：收拾爛攤子

轟霸凌捷克不會得到尊重　外交部：依賴中國就是出賣自由

記帳士工作量大增卻「有責無權」　游錫堃允諾修法協助

于北辰遭免職　黃國園新主委蔡忠誠：國民黨很低迷但我願意承擔

董事長樂團主唱噴1萬「報錯比賽」　急找江宏恩救火組團

美女主播載媽回家開快車　兩個月後罰單寄上門「傻眼了」

中職／余謙簽約金總額破兄弟隊史　推估在700萬左右

中職／象猿打線出爐　同場開箱曼恩大戰雷艾斯

豪雨衝擊　台泥、亞泥8月營收衰退　Q4營運有望回升

東奧拳后重新定義「女力」　林郁婷沖咖啡學習靜心

微風週年慶消費滿6千元抽iPhone11　破百件獨家新品、最高回饋26％

叫她0反應「以為在玩」！4歲妹下秒吐白沫送醫...家長秒懂怕爆

母見肖像畫認出愛女！熊本水溝無名屍「無抵抗痕跡」疑遭瞬間殺害

日本2在野黨合併「立憲民主黨」　枝野幸男當選黨魁

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

政治熱門新聞

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

傳共軍上午包圍東沙　國防部說明

共軍SU-30、殲10再闖我西南空域

焦糖哥哥轟丁允恭：亂幹害到民進黨

獨／美國務院次卿克拉奇17日訪台　代表川普主持台美經濟對話

王定宇打臉葉毓蘭：蔣介石黃金早花光

丁允恭結局曝　陳揮文：陳菊原諒

局長室桌子　王淺秋直播譙丁允恭

丁允恭曾是他助理！沈富雄：為「色」栽在自己手中

賴品妤直播開嗆時代力量：為何要對兩個不是黨員的人發聲明

獨／王金平替綠營傳話「延續ECFA」

蘇貞昌稱丁允恭好可惜　他酸：女兒遇到也覺得可惜？

陳菊頒丁允恭勳章　他：我沒砲房難怪得不到

跟民進黨要艱困選區選立委？ PTT釣出呱吉親自回應

更多熱門

相關新聞

營養午餐全用國產豬！陳吉仲：研擬合適補助

營養午餐全用國產豬！陳吉仲：研擬合適補助

萊克多巴胺（瘦肉精）美豬明年一月進口來台，國人憂吃到怎麼辦？教育部更要求國中小營養午餐要使用國產豬，只是不少加工品若也要用國產，成本增加，價格勢必調整，獎勵金可能不夠。農委會主委陳吉仲今（10日）表示，會跟業者密切討論，針對價差研擬合適補助水準。

「台灣豬識別章」9/11起徵選　總獎金逾27萬元

「台灣豬識別章」9/11起徵選　總獎金逾27萬元

美豬混廚餘餵豬　陳吉仲：完全不會受影響

美豬混廚餘餵豬　陳吉仲：完全不會受影響

時力：肉品邊境檢驗率僅4%　衛福部無法負擔

時力：肉品邊境檢驗率僅4%　衛福部無法負擔

吳斯懷發藏頭詩反美豬酸丁允恭

吳斯懷發藏頭詩反美豬酸丁允恭

關鍵字：

雲端最前線直播ET直播王婉諭賴香伶美豬鍾沛君

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

「168斷食法」營養師證實：真的有效！6點跟著做…剷肉刮油狂瘦

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

名牌包送洗「老闆幫鍍膜」悲劇了！

即／屏東恐怖分屍　路人遭輾「遺體破碎」

高中男爆性侵女同學2年　竟拍照炫耀

張柏芝失誤洩漏！兒子IG曝光「自拍激似謝霆鋒」

星光2歌手「戶頭窮到剩3000」！街頭賣藝被羞辱

女大生跳樓遺體超完整！殯葬業者解衣愣住了

阿嬤沒口罩被司機趕！陳凱倫轟：道德良心？

醜大叔單身41年沒人愛！用3招「1年爽泡300美女

男高生「仗勢脅迫」性侵女同學2年　父親職業曝

台中飯店雙屍案！2男倒臥房內已屍僵

女子喝酒遭性侵　竟遭愛人背叛

在家穿鞋被眼鏡蛇咬…男嚇奔出門

更多

最夯影音

更多
煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆
總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面