游錫堃憂美豬美牛釀朝野激烈攻防　盼立院早日開議「暢所欲言」

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文日前宣布將逐步開放美豬、美牛進口，外界擔心立法院新會期朝野將爆發激烈議事攻防，立法院長游錫堃10日受訪時坦言，「我是有擔心」，希望立法院能夠早點開議，讓大家暢所欲言，該審的就審、該報告的就報告，也期盼14日的朝野黨團協商能夠順利。

立法院第10屆第2會期自9月1日開始，游錫堃將於14日上午召集朝野黨團協商，就「第十屆第二會期開議日」、組成「修憲委員會」等相關事宜進行討論。民進黨團總召柯建銘9日也表示，民進黨團規劃在18日或22日開議。

游錫堃10日上午於立法院接見社團法人中華民國記帳及報稅代理人公會全國聯合會理事長洪明賢一行，對於外界擔心立院新會期恐爆發激烈議事衝突，游錫堃受訪時坦言，「我是有擔心」，希望立法院儘早開議，讓大家暢所欲言，該審的就審、該報告的就報告，使所有程序周延，也期盼14日的朝野協商能夠順利。

▲游錫堃接見記帳及報稅代理人公會理事長洪明賢。（圖／記者屠惠剛攝）



針對在野黨團質疑，民進黨團拖延開議日期是為躲避審查美豬美牛，游錫堃則強調，要早點開議他非常贊成，但同時有很多因素必須考慮，包括立院原先規劃召開二次臨時會審議「紓困3.0」特別預算追加案，爾後也考量捷克參議院議長韋德齊的來訪時間，諸如此類的很多事都需要考慮。

游錫堃也說，站在立法院長的立場，自己有收到國民黨團、時代力量黨團的正式行文，要求立法院盡快召集朝野協商，這個部分他已先私下探詢各方意見，因為只要有一個黨團不同意，召開朝野協商也是枉然。

游錫堃表示，經過私下探詢後，民進黨團有表示意見，因此才會決定在14日召集朝野協商，各黨團若有不同意見，希望在朝野協商能夠取得共識，讓這個會期能早日開始，因為新會期有很多預算要審議，「希望不要拖太久」。

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