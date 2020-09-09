陳吉仲：百億基金只是一個名詞，不是要成立基金

▲農委會規劃百億基金將有八大用途。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

美豬進口惹議，農委會要祭出百億基金護豬農，農委會主委陳吉仲今（9日）和中央畜產會董事長林聰賢，邀請中華民國養豬協會到天成飯店舉辦座談。陳吉仲表示，已規劃八大方向，分四年進行，並說「百億基金只是一個名詞，不是要成立一個基金。」

陳吉仲說明，八大方向細節還要再跟豬農報告、說明，會再聆聽他們建議再彙整，唯一確定的就是農委會要負責讓百億基金在年底前送行政院核准，明年就可使用，不排除正面相關議題提前運作。預計百億基金分年編列，規劃四年中長期計畫具體落實，這等同是「白紙黑字」保證。

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▲陳吉仲說百億基金只是一個名詞。（圖／記者黃克翔攝）



農委會端出的百億基金八大方向包括，保障豬農收益、補助豬隻死亡強制保險保費、擴大出口台灣豬、屠宰場現代化和肉品冷鏈升級、養豬場設備更新、提升進口肉品萊克多巴胺查檢量能和產地標示查核、獎勵使用國產豬餐廳，最後是多元整合行銷養豬產業。

陳吉仲也說將和衛福部、經濟部和環保署等跨部會討論。最後有媒體問，百億基金是否會依預算法送立法院審查？陳吉仲強調，「百億基金是一個名詞，不是要成立一個基金，外界都誤解跟基金關聯。」

