記帳士工作量大增卻「有責無權」　游錫堃允諾修法協助

▲游錫堃接見洪明賢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃10日表示，現階段洗錢防制相關法律如果在分工實務上產生問題，使得記帳業者有責無權，他將協助記帳業轉達不合理的法條給立委們，並協請行政部門參酌或提案修正。

游錫堃10日上午在立法院秘書處處長吳慧玲、立法院顧問洪慈庸等人的陪同下，於立法院接見社團法人中華民國記帳及報稅代理人公會全國聯合會洪明賢理事長一行等11人。

記帳及報稅代理人公會全國聯合會副理事長蕭淑芳表示，在洗錢防制國家風險評估上，記帳業是被列為低度風險的行業，業者僅以會計憑證為客戶進行登帳工作，實務上無法得知客戶金流。

蕭淑芳說，現在財政部卻將責任加諸於業者身上，似乎違反了原先立法時僅將記帳業者視為守門人的精神，除使記帳士工作量大增外，對於國家洗錢防制並無實際助益。

對此，游錫堃回應，法律觀念上注重權責相符，但現階段洗錢防制相關法律如果在分工實務上產生問題，使得記帳業者有責無權。

游錫堃表示，若因此產生法律糾紛，雖然法庭上攻防未必就對業者不利，還是建議公會可以將認為不合理的法條提出書面說明，他承諾將轉達工會的意見給立委，協請行政部門參酌或提案修正，以維護記帳業者權益。

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