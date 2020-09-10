大人們都不在乎氣候危機！青年號召9/27上街抗暖大遊行

▲青年認為，面對氣候危機議題，總是只有青年會站出來。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

台灣青年氣候聯盟、台灣青年民主協會等青年團體今（10日）召開記者會公宣布，9月27日將舉辦「青年抗暖大遊行」，響應年瑞典少女 Greta Thuberg氣候罷課行動，並提出六大訴求，現場高喊「氣候拉警報，改革現在要」口號。

台灣青年民主協會理事長張育萌不滿說，這是一個世代不正義的事，對於氣候變遷議題每次都是年輕人站出來，現在權力者的決策，影響的是大家與後代未來的生活環境，執政團隊,真的重視青年，別只是選舉時喊口號，而是以具體的政策落實永續發展與世代正義。

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台灣大學氣候行動社代表張榮廷說，台灣正面臨新冠肺炎、外交處境等重大議題的挑戰，然而面對影響同樣深遠、長久的氣候變遷議題，政府雖然在能源轉型上有積極作為，在全面性的氣候治理政策上卻仍有待加強，因為氣候變遷所造成的不僅是高温、海平面上升等自然災害，更會對經濟、產業、人民身心健康等層面造成嚴峻的衝擊。

▲青年號召9月27日上街抗暖大遊行。（圖／記者許展溢攝）



原住民族住民族青年陣線成員Savungaz Valincinan指出，台灣政府沒有整體性能源配置，只有能源比例目標的進程當中，忽視區域正義與多元尊重。包括這兩年最為爭議的知本光電案、屏東台糖砍樹種地計畫，到最近不完備而造成撕裂，不為人知的萬榮地熱發電探勘計畫。

台灣青年氣候聯盟成員趙品諭表示，9月27日遊行，下午2點將從立法院走到環保署，再走回立法院，將提出六大訴求及15項行動，六大訴求包含「2050年以前達到淨零碳排放」、「將氣候變遷視為國安危機，並由府院層級負責統籌」、「提出台灣版《綠色政綱》，落實產業永續發展」、「強化能力建構，提升全民對氣候變遷的認識與因應衝擊之能力」、「納入多元族群共同商議國家氣候政策」、「增加氣候科學研究資源，並以國内外具權威性機構之研究成果作為政策依據」。