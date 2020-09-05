開放美豬「地方憂稽查人力經費不足」陳時中：提具體計畫向院爭取

▲衛福部長陳時中出席藥師公會全聯會40週年會慶。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者洪巧藍／台北報導

政府宣布明年元旦開放含瘦肉精美豬以及放寬30月齡以上美牛進口，衛福部今（5）日公布進口豬肉萊克多巴胺殘留容許量，並要求餐飲業者落實產地標示，但也讓地方憂心，相關稽查人力、經費可能出問題。衛福部長陳時中晚間受訪表示，待具體查核計畫出爐後，核算人力、查驗相關費用，將向行政院爭取。

陳時中今（5）早公布國內標準豬肉萊克多巴胺標準，則分別是肌肉0.01ppm、油脂0.01ppm、肝臟0.04ppm、腎臟0.4ppm，其他可供食用部位的豬雜碎（胃、腸、心、肺、舌、肚、腦、血等）另定0.01ppm；其中腎臟與雜碎標準訂出比國際更嚴格標準。

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另一方面也要求產地標示，從大賣場、超市、傳統市場、零售通路，至餐廳、便當店、小吃攤等，不管是生鮮豬肉、加工食品、滷肉飯、貢丸湯或是任何含豬肉及可供食用部位的食品，都要清楚標示豬原料原產地，明年開始實施。

然而這也讓地方憂心，相關檢驗、稽查人力經費可能不足。陳時中表示，具體查核計畫具體化之後核算人力、查驗相關費用，向行政院爭取預算。是否會全力滿足地方要求，陳則說，政府本來食安項目有一定分攤比例，緊急情況會從寬處理。

部份地方首長反對瘦肉精美牛，祭出《食安自治條例》要求零檢出。陳時中則表示，依法來看，全國統一的事項，還是要依照中央法規來訂定，不過還是要先溝通，才是中央、地方合作的方式。