侯友宜挺「瘦肉精零檢出公投」：政府執意進口萊豬就要嚴格把關

記者羅婉庭／台北報導

新北市長侯友宜6日出席國民黨全國黨代表大會，至於明年開放美豬牛進口，侯友宜會前受訪表示，對於美豬所帶來的衝擊，國人非常擔心，很難分辨台豬與含有萊克多巴胺的美豬，既然中央執意讓萊豬進口，就要做好嚴格把關，但民眾仍擔心做不到。

國民黨第20屆第4次全國代表大會6日上午9時於台北市國父紀念館舉行，14個執政縣市首長也將合體，同時，中午將於場外舉行「捍衛台灣豬瘦肉精零檢出啟動公投連署」記者會，共同呼籲全民連署捍衛食安公投，捍衛台灣豬農。

侯友宜指出，豬肉在小吃店、加工肉品製造商要做到完全把關很困難，既然政府執意要進口來豬，地方跟中央會努力把關，守住所有國人的健康。他只有一個原則，堅持零檢出，這次開放美豬牛的健康風險評估做得非常倉促，也沒有完整的報告，希望藉著全國民眾連署，希望零檢出的聲音反映出來。

侯友宜說，對於萊豬堅持零檢出，這是全民的聲音，民眾無法分辨吃下肚的豬肉從何而來，包括貢丸、肉圓等加工食品，雖然產地會標示來源，但這裡頭複雜因素太多，大家都擔心會吃到，「與其讓民眾擔心，就不要進口就好了！」，但政府已經做了決定，然而公投目的就在於，政府做得決定到底對還是不對？可以交給民眾來反應。





▲侯友宜出席國民黨全代會 。（圖／記者李毓康攝）