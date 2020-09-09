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柯建銘：民進黨團規劃立法院最快9月18日開議

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▲▼立法院院會,立法院長游錫堃。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院長游錫堃。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院第10屆第2會期自9月1日開始，立法院長游錫堃將於14日召集朝野黨團協商，民進黨團總召柯建銘9日表示，民進黨團規劃在18日或22日開議。

立法院每年下半年會期固定要處理民國110年度中央政府總預算案，而今年除了總預算案外，尚有第二期前瞻基礎建設計畫、紓困3.0等特別預算需要處理。

立法院9日發出黨團協商開會通知單，游錫堃將於14日上午10時於議場三樓召集黨團協商，就「第十屆第二會期開議日」、組成「修憲委員會」等相關事宜進行討論。

民進黨9日下午召開中常會，根據與會者轉述，柯建銘在進行立法院黨團報告時預告，民進黨團規劃在18日或22日開議。

此外，有關台灣民眾黨團、時代力量黨團9日上午接連召開記者會關心美豬美牛議題，民進黨評估此議題在社會上的討論以政治性質居多，黨主席蔡英文在會中也指示行政部門應做好產地、流向標示的工作。

民進黨團書記長鍾佳濱受訪時表示，朝野黨團若能同意立法院在18日開議，最快21日就能夠召開委員會，待各委員會選完召集委員後，委員會就能夠排定議程，「應該最後一週就能進入委員會審查」。

▲▼民進黨立法院黨團召開臨時會後綜合說明記者會_柯建銘,周春米,劉世芳,鍾佳濱,鄭運鵬。（圖／記者宋良義攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者宋良義攝）

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