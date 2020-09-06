游盈隆：蔡英文蠻幹開放美豬　指責馬英九自己也一樣

▲台灣民意基金會董事長游盈隆針對美豬議題發表看法。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蕭羽耘／台北報導

蔡政府開放美豬、美牛進口引發熱議，台灣民意基金會董事長游盈隆連兩天在臉書發表看法。他說，總統蔡英文蠻幹決策風格於今為烈，程序上沒有事先照會立法院、在野黨，也沒和社會大眾做適度溝通，先前指責馬政府開放美牛沒做的事情，現在自己也犯一樣的錯誤。

蔡英文作風強硬，游盈隆說，第二任期開始迄今，短短不到4個月，已經有3個顯著例子，包含通姦除罪化釋憲、「國民法官法」採參審制，以及由總統親自宣佈開放的「瘦肉精美豬進口」。

游盈隆說，整個執政團隊姿態應該放低放軟，謙卑地請求人民諒解才對，但實際上並非如此；且關於「昨非今是」的問題，這陣子有人跳出來為蔡政府護航，說昨非今是不是問題，「對此，我深不以為然。」

游盈隆接著引用，梁啟超「不惜以今日之我，攻昨日之我」一言，意思是不惜以今日之我，向昨日之我挑戰，他表示，談的是個人進德修業的問題，不是說政黨政策可以隨風搖擺，任意改變主張去騙選票。

他舉例，今天主張社會主義，明天主張資本主義；或今天主張台灣獨立，明天主張维持現狀，「如果可以這樣，那責任政黨政治有何意義？」

最後，游盈隆強調，連衛福部長陳時中上廣播回應相關質疑時，也說「只談過去沒意義」；由此可見，民進黨執政要員似乎已經普遍存有這種倨傲的心態，但如果真的在意台灣民主，就不能忽略這項嚴重警訊，應適時給予當頭棒喝才對。

其他人也看了這些...

►美豬本就全豬進口 陳時中：特別部位將設安全標準

►「未標明產地就重罰」 蘇貞昌下令查察豬肉品提供場所

►避免台灣豬肉漲價 農委會：若國內供應不足就會限制出口

更多熱門新聞...

►開放美豬「三項配套」明年元旦上路 農委會百億基金保障台灣豬農

►國民黨發動反美豬公投 江啟臣：守護食安跟親美、反美路線無關

►葉毓蘭：若開放美豬能換到FTA、恢復邦交 願意每天吃瘦肉精

►振興一下我們的美麗