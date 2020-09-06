民進黨反對或開放美豬牛進口　柯建銘：都是基於國家利益

▲民進黨團總召柯建銘。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文宣布開放美豬美牛進口，引發熱議。對此，民進黨立法院黨總召柯建銘5日強調，民進黨兩次反美牛都是基於國家最大利益，執政後開放美豬美牛也在保障國民健康的前提下。

民進黨反美牛進口分別是在2009年和2012年。據《中央社》報導，柯建銘表示，民進黨2009年因顧慮狂牛症，反對美牛進口，2012年則反對含瘦肉精美牛進口，但民進黨在Codex國際標準訂出來後，停止抗爭並採取國際標準，2012年7月25日，立法院臨時會通過修正食品衛生管理法僅開放含瘦肉精牛肉進口，豬肉則不開放，且牛豬分離以附帶決議呈現。

柯建銘指出，民進黨團現在比較尷尬的是，當初要求牛豬分離入法，但馬政府認為此舉會違背世界貿易組織（WTO）的規範，恐讓台灣面臨貿易制裁，最後以附帶決議呈現，但附帶決議的法律效果不強。

柯建銘提到，為了降低貿易談判的障礙、接軌國際標準，美豬美牛進口的問題到了必須處理的時候，黨內立委對於放寬美豬美牛進口標準較無意見，但對管制措施意見較多，因此，管制措施必須做好。

柯建銘提及，第一場反美牛之戰是在2009年10月，馬英九政府當時與美國簽訂「台美牛肉議定書」，若美國出現狂牛症病例，須經過世界動物衛生組織評估是否提升疫情等級後，台灣才能宣布禁止進口，等於被美方綁死，立法院為此擋了14次，當時民進黨主席的蔡英文、立委賴清德均有參與，最後國民黨團挫敗，國安會秘書長蘇起因此下台。

柯建銘說道，美牛再度叩關在2012年，當時立法院一開議，民進黨團以杯葛換取協商，擴大社會支持面向，形成在野大聯盟，避免國民黨團挾國會優勢強行闖關，先是拖延修正草案送出委員會的時間，等案子到了院會，民進黨團發動突襲，也是立法院史上第一次佔領議場。

在強化論述與擴大社會支持方面，柯建銘說明，2012年4月2日與前駐美正副代表吳釗燮、李應元等人，一同拜會時任美國在台協會台北辦事處處長司徒文，提出歐盟模式，比照歐盟各國買不含瘦肉精的美牛，將瘦肉精阻絕境外，也讓美方理解，希望拖到7月Codex訂出標準；該年7月5日Codex安全容許量標準出爐，當時民進黨主席蘇貞昌致電給他，兩人決定正視國際現實，民進黨也同意採取國際標準。

柯建銘強調，民進黨兩次反美牛均基於國家最大利益，民進黨執政後，開放美豬美牛也是在保障國民健康的前提下，根據科學證據、國際標準訂定進口豬肉萊劑容許值，是符合國家整體利益及未來戰略發展目標，也是促進台美關係的決定。

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