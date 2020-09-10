首場辯論會不到3周！　川普「0演練」拒正式準備：反正拜登會口吃

▲美國總統川普被爆料完全沒有正式準備電視辯論會，反而指望著競爭對手拜登「出錯或口吃」。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國11月3日迎接總統大選，此前共和、民主兩黨候選人將進行3場電視辯論會。目前距離首場辯論會時間不到3周，但總統川普卻沒有進行正式練習，也拒絕沙盤推演。他一點也不擔心迎戰競爭對手，稱拜登很有可能「出錯或者口吃」。

綜合NBC、《每日郵報》報導，多名知情人士透露，川普多次向幕僚表示，自己一點都不擔心與拜登辯論，因為這位前副總統很有可能出錯或口吃。他自稱打從出生以來就一直在為辯論做準備，及時反擊對手的能力「不需要練習」。據悉，拜登小時候曾有嚴重口吃問題，但之後已經克服。

知情人士們提到，川普目前尚未舉行任何一場模擬辯論會，也沒有計畫正式演練，而是與白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）、競選顧問米勒（Jason Miller）、國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）以及白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）等人進行非正式討論或簡報。

川普不認為應該如4年前一樣參與傳統辯論準備工作，而是計畫掌握「談話要點」來面對辯論，拒絕按照劇本交互練習，也不想要被確切告知在特定議題上應該要說些什麼。

▲川普在11月3日大選前要與拜登進行3場電視辯論會。（合成圖／路透）



由於新冠肺炎疫情顛覆傳統競選活動，電視辯論會的重要度大幅提升，眼看9月29日首次交鋒時間逼近，川普的團隊擔心，總統漫不經心、過度自信的態度可能適得其反。一些盟友試圖爭取增加第4場辯論會，理由是選民以郵寄投票的方式提前投票，但該主張遭無黨派組織「總統辯論委員會」（CPD）拒絕。

拜登上周則透露，已經「透過回顧總統曾說過的話與許多謊言」開始準備辯論。他還打趣地說，辯論會期間，電視螢幕下方應該要有即時、滾動式的事實查核功能，「我很期待與總統辯論，我會盡可能地清楚闡明，我認為我們必須做些什麼才能把這個國家帶回正軌，並且建設得更好」。

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