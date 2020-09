美「飛彈驅逐艦」加入太平洋聯合演練！　與日、韓、澳編隊航行

▲美軍飛彈驅逐艦貝瑞號(USS Barry,DDG 52)9日起加入澳、日、韓的多國編隊航行。(圖/路透)



文/中央社記者林宏翰洛杉磯9日專電

美國海軍太平洋艦隊發布消息,飛彈驅逐艦貝瑞號今天加入澳洲、日本、韓國等國海軍聯合航行,自夏威夷附近航行至關島,強化聯合作戰能力,維護區域穩定與和平。

10國參與的環太平洋軍事演習(Rimpac)8月31日落幕,美國海軍隨即與日本、韓國、澳洲等盟軍展開新一波聯合演練。第7艦隊新聞稿表示,為了加強盟友之間的合作,美國海軍例行參與多國編隊航行。

根據新聞稿,美軍飛彈驅逐艦貝瑞號(USS Barry,DDG 52)9日起加入澳洲皇家海軍、日本海上自衛隊、韓國海軍的多國編隊航行,演練整合式的多領域作戰。

美軍表示,希望強化各國對「以規範為基礎的國際秩序」之承諾。美國海軍為了與區域盟友並肩作戰,透過整合訓練與合作,促進共同承諾之區域穩定和印太區域的自由開放。

