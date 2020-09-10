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遇上恐怖情人！　她提分手竟遭「剁下左手掌」潑酸溶臉慘毀容

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▲柬埔寨43歲男庫布帕（左）不願分手，竟剁掉女友桑千達（右）的左手掌，並潑酸毀容。（圖／Cambodia National Police）

▲柬埔寨43歲男庫布帕（左）不願分手，竟剁掉女友桑千達（右）的左手掌，並潑酸毀容。（圖／Cambodia National Police）

記者吳美依／綜合外電報導

柬埔寨發生一起殘忍事件。43歲的庫布帕（Kub Pha）被提分手，竟憤怒地拿起一把剁肉刀，展開攻擊，不但把女友的左手掌整個剁下，甚至朝著對方臉部潑灑酸性溶液，導致受害者終生殘疾。他逃亡18個月以後，5日終於落網。

綜合《金邊郵報》與《太陽報》報導，此案發生於茶膠省（Takeo）巴提縣（Bati），庫布帕去年2月27日與女友桑千達（San Chenda）談分手時發生激烈口角，最後竟興起殺機。

庫布帕犯案後，陸續在拜林市（Pailin）、菩薩省（Pursat）等地方四處藏匿，躲避當局追捕，一度被認為已經逃往海外，但最後仍在馬德望省（Battambang）三洛縣（Samlout）落網。

內政部刑事警察廳廳長周恩耿（Ngeng Chou）於7日表示，部門專家6日已將庫布帕送往茶膠省法庭，且兇嫌即刻開始服刑。

庫布帕的恐怖手法引發社會震驚，下落不明期間，司法程序依然持續進行。茶膠省法庭今年4月8日發布逮捕令，同月18日指控兇嫌謀殺未遂，並依據刑法判處14年有期徒刑。但是，柬埔寨媒體目前仍無法聯繫到桑千達，詢問回應。

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