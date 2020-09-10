太平洋強風吹送！奧勒岡州35處野火場狂燒　州長警告：死亡人數破紀錄

▲奧勒岡州野火猛烈。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國西部野火除了重創加州外，也在北方的奧勒岡州肆虐。奧勒岡州州長布朗（Kate Brown）9日表示，野火縱橫州內多地，將可能造成該州史上最嚴重的人命財產損失。

綜合外電報導，目前奧勒岡州有逾500平方英里（約1295平方公里）的土地燃燒著熊熊野火，該州林業部火災防護隊長格拉夫（Doug Grafe）指出，12個最大的火場中，有6個火場集中在喀斯喀特山脈以西，距離波特蘭溫哥華並不遠。

布朗州長表示全州有35個火場，風勢還在持續助長火勢，而且已有數百棟民宅消失，5座城鎮破壞嚴重；格拉夫在簡報中也如此說道，從西岸來的風進入山谷和許多低地後，火場迅速擴大。她警告所有人都必須提高警戒，火勢帶來的熱、乾和風中塵埃都是危險，「接下來幾天會非常難熬。我們的第一優先是拯救生命，如果你已被要求撤離了，請盡快行動。」

▲州內多達35處火場，一對男女走在煙霧瀰漫的海岸。（圖／路透）

消防員魯易茲天波（Ruiz-Temple）指出，火勢過大的原因讓他們暫時無法進入部分區域，因此現在還不能確定是否有人員傷亡，不過他強調最優先是幫助需要撤離的人盡快離開。

格拉夫給出一個算好的消息，從太平洋來的風已經趨緩，到了美東時間周四（10日）時就會回復成往常的向東風勢，如此一來消防員就能更容易控制住火災現場。目前該州已經出動多架直升機和飛機協助撲滅火勢，但都因太平洋強風不斷吹送進來導致無功而返，局面就等10日轉向，3000名消防員持續投入救火行動。

儘管布朗表示許多人財產已毀，這波火勢會造成該州史上死亡人數之最，但格拉夫強調，目前消防員在火災現場並無發現焦屍或其他遺體跡象。