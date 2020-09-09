試驗者反應怪「牛津秒停疫苗研發」　澳醫療官：可見安全放第一！

▲牛津大學疫苗爆出有問題。（圖／路透）

文／中央社

英國藥廠阿斯特捷利康和牛津大學合作研發的2019冠狀病毒疾病疫苗，因受試者出現不良反應而中止研發工作，澳洲今天表示並不擔心，說這證明安全性仍是臨床試驗員的優先考量。

保健新聞網站Stat News昨天晚間報導，阿斯特捷利康公司（AstraZeneca Plc）一支處於後期階段試驗、被視為是目前最有可能搶先問世的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，在研究對象出現不良反應後，已經宣布暫停試驗。

澳洲副首席醫療官柯茲伍斯（Nick Coatsworth）向天空新聞網（Sky News）表示：「就此刻我所掌握的資訊，我並不擔心。」他補充表示，試驗工作暫停，並不表示這支疫苗「遭到淘汰」。

他說：「就某方面來看，這是非常正面的事，因為這代表疫苗研發工作雖然加速，但安全性仍是臨床試驗員和研究人員的優先考量。」

柯茲伍斯表示，澳洲和許多其他國家一樣，分散投資多支候選疫苗，「深知並非每一支都能通過試驗」。

路透社報導，澳洲8月間和阿斯特捷利康達成初步協議後，本月7日表示，若疫苗通過試驗，將於明年1月取得第一批疫苗。

而在疫情方面，澳洲維多利亞州疫情熱點今天通報的單日新增病例創下3天來最高紀錄，當局已加強追蹤接觸史，以減緩病毒擴散。

澳洲第2波疫情核心維多利亞州目前確診病例約占全國2萬6450例的75%，不治人數約占全國781人的90%。

維多利亞州過去24小時通報新增76起病例，11人病故。