她逛情趣用品「看中粉色雄偉棒」　竟躺地開腿「開箱試用」店員全看傻！

▲情趣用品店傳出客人當場試用按摩棒。（圖／示意圖／pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

慾望乃人之常情，但要適度控制。美國佛羅里達州日前發生一起令人尷尬的「試用」案件。一名女子到當地情趣用品店逛了許久，突然在店內褪去衣物，直接打開一個「粉色陽具」直接就地開箱使用，讓店員相當傻眼，勸說也不聽，最後只好報警處理。

根據英國《每日星報》報導，該名36歲女子走進當地一間情趣用品店之後，對於一款性玩具感到相當好奇，竟直接在大庭廣眾之下脫去了身上的外套、褲子、底褲，打開了看中的粉紅色陽具自慰器開始試用。工作人員表示，當下看到女子這樣的都嚇壞了，勸說也不聽，所以只好報警，「她只穿著一件紫色的襯衫，其他都是全裸」。

警方到場後，店員將警察帶到儲藏室，這名女子仍坐在椅子上持續使用著情趣用品。警方表示，「嫌犯手上握著一個粉紅色陽具形狀的玩具，並且『正在使用』」。而當女子意識到警察進門後，立刻起身，陽具玩具也跟著掉落在地上，針對警方的詢問也都沉默。最終警方以竊盜、猥褻罪將他逮捕。

據悉，這樣的案例在佛州有時會出現，日前一名4個孩子的母親，去偷了杜雷斯的「極樂震動環」，只是因為丈夫對她沒有性慾，更說出「我寧可偷，我也不要對我的婚姻不忠」。

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